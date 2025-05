video suggerito

Tragedia nei cieli della Finlandia: elicotteri si scontrano in volo, morti 5 imprenditori Cinque persone sono morte sabato 17 maggio in Finlandia, dopo una collisione tra due elicotteri nei pressi dell'aeroporto di Eura. A bordo alcuni uomini d'affari partiti dall'Estonia per partecipare a un raduno di volo amatoriale organizzato dal Pori Aviation Club.

A cura di Biagio Chiariello

Un drammatico incidente in volo tra due elicotteri nel sud-ovest della Finlandia nel primo pomeriggio di sabato 17 maggio ha provocato la morte di cinque persone. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’aeroporto di Eura, vicino alla cittadina di Kauttua, poco dopo mezzogiorno. I relitti dei due velivoli sono stati rinvenuti in un’area boschiva, a circa 700 metri dalla strada Ohikulkutie.

A confermare la tragedia è stato il commissario capo Johannes Siirilä dell’Ufficio Nazionale di Investigazione finlandese (NBI): "Cinque persone sono decedute in un incidente aereo nei pressi dell’aeroporto di Eura".

Secondo le informazioni preliminari, a bordo dei due elicotteri si trovavano complessivamente cinque occupanti: tre su un velivolo, due sull’altro. Entrambi gli aeromobili erano registrati fuori dai confini finlandesi. Un’indagine dell’emittente pubblica estone ERR, citando il quotidiano Helsingin Sanomat, ha rivelato che uno dei due elicotteri era immatricolato in Estonia, l’altro in Austria. Nonostante le registrazioni differenti, entrambi appartenevano a compagnie estoni: il primo era di proprietà della NOBE, il secondo della Eleon.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i passeggeri erano uomini d’affari partiti dall’Estonia per partecipare a un raduno di volo amatoriale organizzato dal Pori Aviation Club. Le circostanze esatte della collisione sono ancora oggetto d’indagine, ma un testimone, Antti Marjanen, ha raccontato al quotidiano Iltalehti di aver visto uno dei due elicotteri colpire l’altro durante una manovra aerea. "Uno dei velivoli è precipitato come una pietra, l’altro ha perso quota più lentamente. Non ho sentito alcun rumore", ha riferito.

Le autorità finlandesi e quelle estoni stanno ora collaborando in un’indagine congiunta, condotta dall’NBI e dalla polizia locale, per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto. Intanto, l’area dello schianto è stata messa in sicurezza per permettere le operazioni di recupero e rilievo tecnico.