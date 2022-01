Tragedia in Russia, bus esce fuori strada e si schianta contro ponte: almeno 5 morti e 21 feriti Un autobus si è schiantato contro la spalla di un ponte ferroviario alle 05:45 ora locale di questa mattina nella regione russa di Ryazan dopo che l’autista ha perso il controllo del mezzo: il bilancio è di 5 morti e 21 feriti.

A cura di Ida Artiaco

Immagine della Polizia della regione di Ryazan.

Drammatico incidente stradale in Russia. Un autobus è uscito di strada nella regione di Ryazan, a oltre 250 chilometri a sud di Mosca, provocando la morte di 5 persone. Almeno altre 20 risultano ferite, qualcuno anche in maniera grave, come riferisce l'agenzia di stampa Tass citando una nota del ministero dell'Interno russo.

Secondo la polizia stradale regionale, un autobus Neoplan si è schiantato contro la spalla di un ponte ferroviario alle 05:45 ora locale di questa mattina. A bordo del bus c'erano 49 passeggeri. Secondo le prime informazioni, l'autista ha perso il controllo del mezzo per cause che sono ancora in via di aggiornamento.

A quanto pare tra le vittime, oltre a due minorenni, c'è anche l'autista del mezzo, un uomo di 47 anni che avrebbe iniziato a perdere il controllo del bus almeno trenta metri prima dell’impatto contro la spalletta in cemento armato del ponte ferroviario, distruggendo letteralmente la vettura.

"Secondo informazioni aggiornate, 21 persone sono rimaste ferite nell'incidente", si legge nella nota e di queste 12 sono state trasferite in ospedale. Tra di loro, sette persone ricoverate in ortopedia, tre in terapia intensiva ed altre due in sala operatoria. Un medico del centro del distretto di Skopin ha detto alla Tass che due ragazzi hanno riportato ferite gravi. Il comitato investigativo russo ha aperto un'inchiesta per scoprire le cause dell'incidente dell'autobus ai sensi del comma 5 dell’articolo 264 del codice penale della Federazione Russa. Il governatore del Ryazan, Nikolai Lyubimov, ha espresso le proprie condoglianze ai parenti delle vittime dell'incidente.