Trafitto da una spranga di metallo dopo volo di 5 metri: l'asta gli trapassa inguine, addome e torace I fatti sono avvenuti in Brasile e hanno visto vittima un operaio di 57 anni, miracolosamente scampato ad una caduta da un ponteggio. Ricoverato al Complexo Hospitalar do Trabalhador di Curitiba, in appena due giorni era già in grado di camminare e mangiare autonomamente.

Un 57enne in Brasile è miracolosamente sopravvissuto dopo essere stato trafitto da una sbarra di ferro. Le raccapriccianti immagini delle ecografie alle quali è stato sottoposto mostrano l'asta che si estende per tutto il petto del malcapitato. Il suo caso è stato condiviso in una rivista medica (International Journal of Surgery Case Reports) e citato dal Daily Mail.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si trovava su un'impalcatura quando è scivolato ed è caduto da un'altezza di 5 metri finendo proprio sulla spranga. Quest'ultima ha finito per trapassargli l'inguine, l'addome il torace e raggiungere la parte superiore del diaframma, mancando di poco il cuore.

Condividendo i sorprendenti dettagli del singolare infortunio, i medici del Complexo Hospitalar do Trabalhador di Curitiba hanno spiegato che il 57enne è riuscito a salvarsi senza neanche riportare problemi particolari ed è stato dimesso dopo 12 giorni di ricovero in un reperto comune dell'ospedale.

Al momento dell'arrivo in nosocomio la sua frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e i livelli di ossigeno sono stati definiti "stabili" dagli specialisti. Dopo un intervento di sternotomia, in cui lo sterno è stato tagliato e diviso per raggiungere l'asta, i medici hanno rimosso l'oggetto insieme al tessuto danneggiato e hanno ricucito la ferita interna.

Successivamente è stato trasferito in terapia intensiva, dove ha ricevuto trasfusioni di sangue. Appena due giorni dopo, i medici hanno stabilito che era già in grado di camminare e mangiare autonomamente.

Nell'articolo pubblicato sull'International Journal of Surgery Case Reports, i medici hanno riconosciuto che tali incidenti sono "rari", ma più comuni "tra i lavoratori edili". Le lesioni da "impalamento perineale" possono rivelarsi fatali in circa un quarto di tutti i pazienti ricoverati in ospedale, anche quando viene eseguito un intervento chirurgico tempestivo. Complicazioni come ascessi o sepsi si verificano anche nell'80% dei casi di trauma perineale.