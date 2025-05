Tornado si abbatte sul Kentucky: morti e decine di feriti, case distrutte e danni: “Scene catastrofiche” Un violento tornado nelle scorse ore si è abbattuto sul Kentucky, in Usa, scatenando devastazione e morte. Colpite le zone della contea di Laurel e del Somerset dove si parla di numerose feriti, il sindaco di London parla di alcuni morti. Foto e video dalla zona mostrano case distrutte e ingenti danni. In precedenza tornado si sono abbattuti anche su Missouri e Virginia dove si registrano 9 morti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Case completamente distrutte, edifici pubblici pesantemente danneggiati e centinaia di persone colpite e ferite e purtroppo anche alcuni morti è il bilancio ancora parziale di un violento tornado che nelle scorse ore si è abbattuto sul Kentucky, in Usa, scatenando devastazione e morte. Venti fortissimi e piogge torrenziali hanno interessato la zona della contea di Laurel, e in particolare la cittadina di London dove, secondo il sindaco, diverse persone sono morte a causa della tempesta.

Il tornado si è abbattuto in zona durante la notte tra venerdì e sabato quando le tempesta, che aveva colpito anche Missouri e in Virginia, si è scatenata sulla zona con terribile violenza. Foto e video dal posto mostrano un’enorme distruzione con interi quartieri praticamente ridotti in macerie. Il primo cittadino di London, Randall Weddle, ha confermato che diverse persone hanno perso la vita in città e nei dintorni a causa del tornado parlando di scene catastrofiche ma non ha saputo dare un bilancio preciso.

Le autorità e i soccorsi della Contea di Laurel riferiscono che molte case e gli edifici distrutti devono ancora essere controllati da parte dei soccorritori e che al momento si segnalano anche diversi feriti gravi. Presso la South Laurel High School verrà allestito un punto di ristoro e pronto soccorso per fornire primo soccorso e cibo alle vittime, nonché un luogo di accoglienza per gli sfollati.

Chiunque abbia rifornimenti per aiutare le vittime è stato invitato a consegnarli il prima possibile così come chi ha mezzi per tagliare alberi e rimuovere detriti che hanno bloccato strade e autostrade della zona. Danni e persone colpite si segnalano in varie zone del Kentucky meridionale.

Segnalazioni di danni catastrofici anche nell'area di Somerset dove il tornado si è abbattuto tra la tarda serata di venerdì e la mattina di sabato. Il locale Dipartimento dei Vigili del Fuoco chiede alla popolazione di tenersi alla larga dalle zone colpite dai danni.

La società elettrica del Somerset ha spiegato di aver subito "danni significativi a causa delle condizioni meteorologiche devastanti che si sono verificate nelle scorse ore", e che si registrano numerosi black out. I tecnici sono al lavoro e si invita la popolazione a tenersi lontana dalle linee elettriche abbattute. Il giudice esecutivo invece ha dichiarato lo stato di emergenza anche nella contea di Pulaski dove sono stati avviati i primi soccorsi.

Tornado in Missouri e Virginia: nove morti e numerosi feriti

Tornado si son abbattuti nelle ore precedenti anche su Missouri e Virginia. Almeno sette persone sono morte nel Missouri, tra cui cinque uccise a St. Louis, dopo che le forti tempeste di supercelle hanno generato tornado venerdì. Le tempeste hanno divelto i tetti delle case e causato il crollo di diversi edifici. Altre due persone sono morte in Virginia dopo che alberi sono caduti sui loro veicoli durante le tempeste di venerdì, come hanno riferito le autorità. Le autorità di St. Louis affermano che i danni in alcuni quartieri sono ingenti. I funzionari e la polizia della città hanno chiesto alla popolazione di rimanere in casa mentre la società energetica Spire Energy, che serve 1,7 milioni di clienti nella regione, ha dichiarato che si sono verificati "gravi danni" alle infrastrutture