Torna in libertà Charles Sobhraj, il killer “The Serpent” che ha ucciso 20 turisti negli anni Settanta Sarà scarcerato Charles Sobhraj, il killer soprannominato “The Serpent” che negli anni Settanta avrebbe ucciso almeno 20 turisti nel sud-est asiatico. Il killer, che stava scontando due ergastoli, deve infatti essere operato per problemi cardiaci.

Sarà estradato dal Nepal in Francia Charles Sobhraj, l'assassino pluriomicida che negli anni Settanta avrebbe ucciso almeno 20 persone nel sud e sud-est asiatico. Secondo quanto reso noto dal suo avvocato, l'ambasciata di Francia gli fornirà il documento per il viaggio per raggiungere il Paese. Sobhraj, che oggi ha 78 anni, è stato accusato di aver ucciso almeno 20 turisti occidentali che viaggiavano sui sentieri dell'Asia meridionale.

Sobhraj avrebbe dovuto essere rilasciato giovedì, ma a causa di problemi logistici e legali il tutto avverrà nella giornata di domani. Il killer dovrà essere espulso dal Nepal entro 15 giorni per entrare in Francia. L'uomo è stato rilasciato per motivi di salute legati a un suo problema cardiaco. Secondo l'avvocato, Sobhraj avrebbe bisogno di un intervento chirurgico a cuore aperto e il suo rilascio è in linea con una legge nepalese che consente ai prigionieri costretti a letto che già hanno scontato tre quarti della pena di lasciare il carcere.

Il ministero degli Esteri francese non avrebbe ancora ricevuto dalle autorità nepalesi una richiesta di espulsione ufficiale di Charles Sobhraj, ma la Francia ha già dato disponibilità ad accoglierlo. "Se ci venisse notificata una tale richiesta, la Francia sarebbe obbligata a soddisfarla perché Sobhraj è un cittadino francese" ha fatto sapere il ministero.

La storia del serial killer

Sobhraj aveva iniziato a viaggiare per il mondo agli inizi degli anni Settanta per poi stabilirsi a Bangkok, dove aveva presto iniziato prima a truffare i turisti e poi a compiere una serie di omicidi. Fingendosi un commerciante di gemme, infatti, faceva amicizia con le sue vittime. Dopo aver conquistato la loro fiducia, le drogava, derubava e uccideva.

Il cittadino francese era soprannominato "Bikini Killer" o "Il serpente", nome collegato alla sua capacità di assumere altre identità per sfuggire alla giustizia. La sua storia ha ispirato una serie TV di successo prodotta da BBC e Netflix.

Sobhraj era stato arrestato nel 1976 in India, dove aveva trascorso 21 anni dietro le sbarre prima di una breve evasione: nel 1986, infatti, era riuscito a lasciare il carcere dopo aver drogato i secondini. Alla fine era stato ricatturato nello stato indiano di Goa e poi consegnato alle forze dell'ordine. Rilasciato definitivamente nel 1997 si era ritirato a Parigi per poi ritornare in Nepal nel 2003 dove è stato arrestato nel quartiere turistico di Kathmandu per l'omicidio di una turista americana avvenuto nel 1975.