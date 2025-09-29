Torna a casa da lavoro e trova morti marito e figlia di 6 anni: possibile omicidio-suicidio, choc a Dublino

Sabato sera, tornando a casa dal lavoro, una donna ha trovato i corpi senza vita di suo marito (50 anni) e sua figlia (6 anni). Secondo i primi rilievi della polizia l’uomo avrebbe soffocato la bambina per poi suicidarsi. Ma si attendono i risultati dell’autopsia.

La polizia irlandese sta indagando su un possibile caso di omicidio-suicidio che ha coinvolto un padre e sua figlia di 6 anni. A scoprire i corpi senza vita nella casa del quartiere Finglas di Dublino è stata la madre, che la sera di sabato 27 settembre ha allarmato tutto il vicinato con le sue urla strazianti.

Le forze dell'ordine e quelle di soccorso medico sono arrivate poco dopo nell'abitazione, dove hanno riscontrato che i due erano morti da ore. Il corpo del padre era vicino alle scale. Le autorità hanno escluso il coinvolgimento di una terza persona e hanno iniziato a trattare il caso come un omicidio-suicidio.

La polizia ha da subito messo in sicurezza l'abitazione per condurre gli accertamenti del caso. Secondo i primi rilievi effettuati il padre, un autista di autobus sui 50 anni, avrebbe soffocato la figlia per poi suicidarsi.

Ma si devono ancora aspettare i risultati dell'autopsia, visto che i corpi sono stati portati via dall'abitazione nella mattinata di domenica, il giorno dopo che la madre li aveva scoperti tornando da lavoro.

Le sue urla sono state sentite dai vicini, che ne hanno parlato alla stampa locale. Uno di loro ha spiegato che il quartiere è molto silenzioso e tranquillo, proprio come la famiglia in questione. "Sono sempre stati adorabili, non davano alcun fastidio". La famiglia era polacca ma viveva nell'abitazione di Dublino già da un po'.

La casa si trova di fronte a un parchetto giochi per bambini, che domenica è rimasto deserto. "Stiamo cercando di proteggere i nostri bambini", ha detto un'abitante della zona. "Non sappiamo come spiegargli quello che è successo. Le mie figlie hanno la stessa età della piccola che è morta, è scioccante".

I vicini hanno anche raccontato che la nonna della bambina era stata a casa con la famiglia per tutta l'estate e che se n'era andata giusto qualche giorno prima della tragedia.