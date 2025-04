Tesla continua ad andare male e Musk si defila dal DOGE: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del mezzo passo indietro di Elon Musk dal governo Trump, una scelta un po’ obbligata per concentrarsi meglio su Tesla, la sua azienda di punta che continua ad andare male. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Elon Musk lascerà – almeno in parte – il Doge, il dipartimento per l’efficienza governo federale statunitense. E tornerà a occuparsi più da vicino della sua azienda, la Tesla, che da quando si è insediata l’amministrazione Trump, risulta in praticamente sempre in perdita.

Musk da maggio non abbandonerà completamente il suo ruolo all’interno dell’amministrazione statunitense. In una riunione avuta ieri con gli investitori di Tesla avrebbe spiegato che comunque dovrà continuare a occuparsi del contenimento della spesa pubblica, forse anche fino al 2029, cioè quando terminerà il mandato di Trump. Però, appunto, ha ipotizzato di dedicarci solo un paio di giorni a settimana, non di più. Almeno fino a quando il presidente lo vorrà.

Nel frattempo, però, si concentrerà su Tesla, che è la sua azienda di punta e l'unica quotata in borsa. I cui titoli, però, stanno crollando da quando si è insediata l'amministrazione Trump.

