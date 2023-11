Terrificante incidente in autostrada: auto prova a superare camion e fa un frontale con un Suv, 8 morti Il drammatico incidente è avvenuto ieri mattina sulla US Highway 57, un’autostrada molto trafficata vicina al Messico. Diversi migranti tra le vittime: viaggiavano sul mezzo condotto da un presunto trafficante di esseri umani, ha confermato la polizia.

A cura di Biagio Chiariello

Otto persone, tra cui quattro migranti, sono morte in un gravissimo incidente avvenuto su un'autostrada nello Stato USA del Texas, nella mattinata di ieri 8 novembre. La tragedia è intorno alle 6:30 al largo della Highway 57 tra La Pryor e Batesville.

Funzionari del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas, tramite lo sceriffo della contea di Zavala, hanno confermato che nel sinistro sarebbe coinvolto un veicolo "sospettato di traffico di esseri umani". La persona alla guida di quest'ultimo ha superato un autocarro a 18 ruote in una zona a divieto di transito e si è schiantato frontalmente contro un SUV Chevy, facendolo prendere fuoco e uccidendo all'istante le due persone a bordo: si tratta di Jose Lerma, 67 anni, e Isabel Lerma, 65 anni, provenienti da Dalton, nello Stato della Georgia.

Nell'incidente sono morti anche quattro migranti e il presunto trafficante. Le autorità hanno riferito che "diverse" vittime provengono dall'Honduras.

Le forze dell'ordine, oltre che gli stessi automobilisti della contea di Zavala, hanno segnalato come l'autostrada US-57 sia stata fonte di problemi in passato. “C'è stato un periodo in cui avevamo una media di 10-12 inseguimenti in un periodo di 24 ore. Sì, è una notizia, soprattutto in una contea così piccola”, ha affermato lo sceriffo della contea di Zavala, Eusebio Salinas.

La US-57 è una delle strade con maggior traffico perché collega un'importante autostrada al Messico. Lo sceriffo ha detto di essere consapevole che parte di questo traffico proviene dai migranti condotti alla loro "prossima destinazione" dopo aver attraversato il confine. "Solo l'anno scorso abbiamo avuto oltre 400 arresti per casi di traffico di esseri umani", ha affermato Salinas.

Joel Barajas vive in quella zona e ha detto di essere anche a conoscenza del fatto che l'autostrada US-57 è comunemente utilizzata per il traffico di esseri umani “Preoccupa che non sappiamo chi sono, non sappiamo da dove vengono, qual è il motivo per cui vengono inseguiti”, ha detto a News4Sa.