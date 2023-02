Terremoto in Romania, violenta scossa di magnitudo 5.8: paura per la popolazione Terremoto oggi in Romania, dove una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata poco fa: avvertita a Bucarest e nei Balcani.

A cura di Ida Artiaco

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 14:16 di oggi, ora italiana, le 13:16 ora locale, in Romania. La magnitudo, confermata anche dall'Ingv, è stata di 5.8, ad una profondità di 10 km. Paura tra la popolazione: il sisma è stato avvertito a Bucarest e nei Balcani.

L'epicentro è stato segnalato a 56 km a nord-est di Drobeta-Turnu Severin, a Tirgu Jiu, capoluogo del distretto di Gorj, non lontano dal confine con la Serbia, ha affermato l'EMSC, il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo. Al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone, né si sa se il terremoto sia stato avvertito anche in Italia.

Una seconda scossa di assestamento si è verificata alle 15:29 ora locale e ha avuto una magnitudo di 3,5, a una profondità di 5 chilometri.

È questa la seconda forte scossa che si registra in meno di 24 ore nel Paese. Già alle ore 15:58 di lunedì 13 febbraio (16:58, ora italiana) è stato registrato un sisma di magnitudo 5.2 localizzato nella zona occidentale del Paese ed avvertito anche negli Stati vicini come Ungheria, Serbia e Bulgaria. Nel dettaglio l’epicentro è stato registrato sempre vicino a Targu Jiu.

Dopo di questa ce n’è stata un’altra, meno forte (3 gradi). Le scosse in questione sono state debolmente registrate anche dai sismografi italiani. Un’altra ancora, successiva a queste, invece, è arrivata anche in Friuli Venezia Giulia e in particolare nell’area di Trieste.

In aggiornamento.