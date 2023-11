Terremoto in Nepal, forte scossa nel nord-ovest: oltre 100 morti, si scava a mani nude tra le macerie Un forte terremoto ha colpito il nord-ovest del Nepal poco prima della mezzanotte di venerdì. Si contano già oltre un centinaio di morti ma il bilancio delle vittime è destinato a salire ancora. Si tratta del terremoto più forte registrato nella regione dal 2015.

A cura di Susanna Picone

Un forte terremoto ha colpito il nord ovest del Nepal la notte scorsa. Il sisma, di magnitudo 6,4 con l'epicentro a circa 42 chilometri da Jumla, nella provincia di Karnali, ha fatto crollare diversi edifici. Si tratta del terremoto più forte registrato nella regione dal 2015 quando una scossa provocò la morte di almeno 9mila persone.

Si contano già più di 100 morti, e il bilancio delle vittime è destinato a salire anche perché sono anche difficili i soccorsi. Tanti anche i feriti. Solo nel distretto di Jajarkot, dove è stato localizzato l'epicentro, è stata accertata la morte di 92 persone e il ferimento di altre 55, stando a quanto riferito dal portavoce della polizia nepalese Kuber Kadayat.

Molte case sono crollate o sono state gravemente danneggiate, la gente ha dovuto scavare tra le macerie nel cuore della notte in cerca di sopravvissuti. Le comunicazioni sono interrotte con molte località. Il terremoto ha colpito quando molte persone già dormivano nelle loro case.

I sismografi hanno registrato la scossa alle 23:47 ora locale, quando in Italia era il tardo pomeriggio, con epicentro 42 chilometri a sud di Jumla, vicino al confine con il Tibet. Il sisma è stato avvertito anche nella regione di New Delhi, in India, a 500 chilometri di distanza.

"Alcune strade sono bloccate, ma stiamo cercando di raggiungere la zona attraverso percorsi alternativi", ha detto il capo della polizia, Gopal Chandra Bhattarai. Il primo ministro nepalese Pushpa Kamal Dahal è partito per la regione colpita. Sui social ha espresso il suo "profondo dolore" per la perdita di vite umane e per i danni.

Il Nepal, che è tra i Paesi più soggetti ai disastri naturali, si trova su un'importante linea di faglia geologica. I terremoti quindi non sono rari, e spesso sono molto violenti.