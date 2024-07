video suggerito

Terrazza crolla durante nozze in Francia, invitati precipitano nel vuoto: un morto e decine di feriti La terrazza della sala ricevimenti è improvvisamente crollata facendo precipitare nel vuoto decine di persone. Il bilancio è grave è parla di almeno un morto e 39 feriti tra cui quattro persone ricoverate in gravi condizioni. La tragedia nel comune di Saint-Pierre dove erano accorsi oltre un centinaio di invitati per il matrimonio nella locale sala polivalente. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

421 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ricevimento di nozze a cui partecipavano un centinaio di persone si è trasformato in tragedia nelle scorse ore in Francia quando una terrazza della sala ricevimenti è improvvisamente crollata facendo precipitare nel vuoto decine di persone. Il bilancio è grave è parla di almeno un morto e 39 feriti tra cui quattro persone ricoverate in gravi condizioni. La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 luglio, nel comune di Saint-Pierre, nel dipartimento del Cantal della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi.

Nel piccolo comune francese erano accorsi oltre un centinaio di invitati ed era in corso un matrimonio nella locale sala polivalente quando la terrazza della struttura è crollata improvvisamente, trascinando giù decine di persone. L'allarme è partito intorno alle 18,15 quando le prime chiamate di emergenza hanno fatto scattare l'intervento di decine di soccorritori.

Vista la gravità dei fatti, la prefettura locale ha fatto scattare il piano per le maxi emergenze, attivato in caso di eventi che coinvolgono numerose vittime, dirottando sul posto decine di ambulanze, elicotteri di soccorso, sanitari, polizia e vigili del fuoco. Sul posto furono inviate squadre si ricerca e soccorso di tutti i dipartimenti della zona.

"Un'importante squadra di soccorso comprendente vigili del fuoco, gendarmi e protezione civile è stata rapidamente inviata sul posto per prendersi cura delle vittime, con il sostegno dei rinforzi dei dipartimenti di Corrèze e Puy-de-Dôme. Le risorse operative mobilitate comprendono quattro elicotteri, 20 veicoli, 57 vigili del fuoco, e squadre di protezione civile" spiegano dalla Prefettura locale, aggiungendo che l'emergenza è stata fatta scattare anche negli ospedali di Mauriac e Aurillac dove sono state portate la maggior parte delle persone coinvolte.

Sul posto è stato allestito anche un pronto soccorso medico-psicologico, un'unità di emergenza per assistere le vittime ferite in maniera più lieve e per dare conforto psicologico ai partecipati al matrimonio. Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino a notte fonda ma, nonostante gli sforzi, una donna di 69 anni è deceduta per arresto cardiaco.

La procura di Aurillac ora ha aperto un'indagine per omicidio colposo e lesioni colpose per determinare il motivo per cui questa terrazza è crollata improvvisamente durante il ricevimento di nozze. Secondo i quotidiani locali, il piccolo comune aveva investito molto in questo edificio, che ospita regolarmente matrimoni di persone che non vivono nel villaggio. La sala può ospitare 240 persone e offre una vista sul lago e per questo è molto richiesta.