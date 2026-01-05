Esteri
Video thumbnail

Tensione in Venezuela, parla il capo missione di CESVI: “Popolazione esausta, ora prevale paura e attesa”

Marcel Garcia Dalla Costa, responsabile dell’unità di risposta alle emergenze della Ong, ha parlato a Fanpage.it per raccontare la situazione nel paese dell’America Latina dopo l’attacco americano a Caracas.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Intervista a Marcelo Garcia Dalla Costa
responsabile dell'unità di risposta alle emergenze di CESVI
A cura di Gabriel Bernard
43 CONDIVISIONI
Attacco Usa in Venezuela, le immagini dopo la cattura di Maduro
Attacco Usa in Venezuela, le immagini dopo la cattura di Maduro

In seguito all'intervento americano e la cattura dell'ormai ex presidente Nicolás Maduro l'equilibrio in Venezuela è sempre più precario. Un paese già stremato da anni di crisi economica e sociale si trova ora in una fase di paralisi, con la popolazione civile che paga il prezzo più alto.

Fanpage.it ne ha parlato con Marcelo Garcia Dalla Costa, responsabile dell'unità di risposta alle emergenze di CESVI, un'organizzazione umanitaria presente nel paese da oltre 25 anni.

Marcelo Garcia Dalla Costa, responsabile dell’unità di risposta alle emergenze di CESVI
Marcelo Garcia Dalla Costa, responsabile dell’unità di risposta alle emergenze di CESVI

Qual è la situazione in seguito all'attacco americano?

Leggi anche
Venezuela, Trump: "È un Paese morto, ora comandiamo noi". E minaccia Messico, Cuba e Colombia. Il ministro Tajani difende l'attacco: "Legittimo"

Nelle ultime 48 ore il paese ha vissuto un clima di paura e immobilità. La popolazione è in gran parte chiusa in casa, gli spostamenti sono ridotti al minimo e molte attività sono ferme. Anche il nostro staff ha vissuto momenti di forte preoccupazione. In alcune zone di frontiera, in particolare con Colombia e Brasile, si sono registrate chiusure temporanee o forti limitazioni agli ingressi e alle uscite. Oggi alcune aree hanno riaperto, ma la circolazione resta molto ridotta.

Vi aspettavate un'azione simile?

La tensione era alta da settimane, abbiamo osservato molti segnali preoccupanti, però non si sapeva che tipo di azione sarebbe stata condotta. Al momento si stanno iniziando ad avere notizie di morti e feriti, ma non è semplice avere dei numeri precisi.

Ci sono state proteste o reazioni di piazza?

No, nonostante si temessero manifestazioni, non ci sono state grandi mobilitazioni. La popolazione è esausta dopo anni di crisi profonda e non ha più la forza di reagire come in passato. Prevale la paura e l’attesa, in un contesto di grande incertezza sul futuro immediato del paese.

C'è un rischio per i civili?

L’impatto rischia di essere molto pesante. I servizi di base come sanità, istruzione, e l'assistenza sociale erano già ridotti all’essenziale o inesistenti, soprattutto nelle zone rurali e di confine. Questa nuova crisi potrebbe aggravare ulteriormente una situazione già al limite. Le fasce più colpite sono come sempre le più fragili: donne, minori, famiglie vulnerabili.

Si rischia una guerra interna?

Nel breve periodo non vediamo il rischio di un conflitto interno o di guerriglie diffuse. Tuttavia, il pericolo principale è legato al deterioramento delle condizioni di vita. Il Venezuela vive una crisi strutturale da oltre sette anni, che ha prodotto una delle più grandi emergenze migratorie al mondo, parliamo di sette milioni di venezuelani che hanno lasciato il paese. Chi è rimasto è spesso la parte più debole della popolazione, con risorse minime per affrontare nuovi shock.

Voi come CESVI continuerete a operare nel paese?

Sì, continuiamo a operare. Il nostro lavoro si concentra su interventi salvavita, in particolare sulla protezione di donne e minori vittime di violenza. È un impegno che portiamo avanti da anni e che non si ferma nemmeno in questi giorni difficili, proprio perché i bisogni della popolazione aumentano quando la crisi si aggrava.

Esteri
43 CONDIVISIONI
Immagine
Atterrato a Linate l'aereo di Stato con 4 delle 6 vittime italiane della strage di Crans-Montana
A Crans-Montana il giorno del silenzio e del dolore, le voci dalla Svizzera: “Come faremo ad andare avanti?”
La Procura: “Incendio provocato da fontane pirotecniche, indagini sulla sicurezza"
L'annuncio di Tajani: "Identificate tutte le 6 vittime italiane". I nomi
Ombre su Le Constellation: il giallo della licenza per l'uso da discoteca
Chi erano Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, prime vittime identificate
I vigili del fuoco sulle regole in Italia: "Non si accendono candele scintillanti in posti chiusi”
Le immagini del luogo
La mamma di Giovanni Tamburi, morto a Crans-Montana: "Rispetto per i nostri figli, non si sono accorti delle fiamme"
Bromelina e ustioni gravi, cos’è e come funziona il farmaco usato dopo l’incendio di Cras-Montana
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views