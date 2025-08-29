Tempesta meteo in corso: decine di voli bloccati e cancellati a Parigi, anche per l’Italia

Decine di voli sono stati cancellati questo pomeriggio all'aeroporto internazionale di Parigi Orly a causa di una ondata di maltempo che sta colpendo la Francia. Coinvolti diversi voli anche per l'Italia che risultano soppressi o in ritardo con notevoli disagi per molti nostri connazionali che rientrano dalle vacanze. Tutta colpa di una tempesta meteorologica che da ieri ha colpito la Francia e ora sta interessando anche il sud dell'Europa. L'Autorità francese del trasporto aereo (DGAC ) infatti ha spiegato che a causa di una tempesta, molti dei voli previsti per oggi venerdì 29 agosto, tra le 15:30 e le 23:30, sono stati cancellati all'aeroporto di Orly.

"A causa di una tempesta, il traffico aereo è perturbato all'aeroporto di Parigi-Orly sia in arrivo che in partenza da esso", ha scritto l'Ente per l'aviazione civile francese su X, aggiungendo che sono previsti ritardi e cancellazioni. L'Ente invita i passeggeri interessati a contattare la propria compagnia aerea per conoscere i dettagli del volo prima di recarsi in aeroporto.

Al momento sono già diversi i voli per l'Italia cancellati come quelli per Venezia delle 16, per Roma Fiumicino delle 17.20 e 17.35, per Olbia delle 17.55 e per Milano Linate delle 18.55. Questi ultimi tre sono tutti voli Easyjet che dal suo canto ha informato che l'autorità francese ha intimato alle compagnie aeree di ridurre del 20% i voli programmati per il resto del giorno a causa della tempesta in arrivo questa sera. "Si tratta di interruzioni per restrizioni del traffico aereo fuori dal nostro controllo e ci scusiamo per i passeggeri coinvolti che saranno informati" spiegano dal vettore.

Le cancellazioni riguardano principalmente città dell'Europa meridionale, come Roma, Napoli, Madrid, Olbia, Milano e Ibiza. Tra le compagnie maggiormente interessate dalle cancellazioni dei voli dall'aeroporto internazionale di Parigi Orly anche Transavia che ha annullato anche voli per l'Italia. Altri voli sono in ritardo. L'autorità francese ha diramato l'allerta gialla per temporali nei dipartimenti dell'Île-de-France dove sono previsti temporali questo pomeriggio con raffiche di vento fino a 55 km/h. La situazione dovrebbe migliorare in serata.