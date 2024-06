video suggerito

Tempesta di grandine distrugge muso e parabrezza dell’aereo: stato d’emergenza per volo Palma-Vienna Paura sul volo Palma-Vienna di domenica 9 giugno: una tempesta di grandine ha reso difficile l’atterraggio, dopo che i chicchi hanno distrutto il parabrezza del velicolo. Lanciato il Mayday, ma nessun ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

443 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza grave per i passeggeri di un volo dell'Austrian Airlines, costretto ad un atterraggio difficile a Vienna dopo che una tempesta di grandine ha letteralmente distrutto il parabrezza dell'aereo, un Airbus A320. Il velivolo, partito da Palma di Maiorca, è atterrato regolarmente nello scalo austriaco, senza problemi per le persone. Ma le riparazioni potrebbero avere un costo tale da rendere più conveniente lo smantellamento del jet, che ha 23 anni.

Il volo OS434 era partito da Palma di Maiorca alle 15:55 di ieri, domenica 9 giugno, stando ai dati forniti dal sito di tracciamento Flightradar24, ed era salito a 34mila piedi sopra il Mar Mediterraneo, quando improvvisamente è finito dentro una tempesta di grandine. I chicchi hanno colpito con violenza l'aereo. Comandante e primo ufficiale hanno dichiarato lo stato di emergenza e chiesto la priorità nell’atterraggio.

Durante l'incidente, il radome anteriore e il radar meteorologico sono stati gravemente danneggiati. Anche il parabrezza è stato crepato, con le immagini del muso del velivolo che hanno fatto il giro dei social in pochissimi minuti. Quest'ultimo, frantumatosi dall'esterno, avrebbe di fatto "accecato" i piloti. Il volo è atterrato a Vienna alle 17:59, dopo un'ora e 59 minuti di volo. Nessun ferito è stato segnalato.

"Mentre era in avvicinamento a Vienna l’aereo è finito in una cella temporalesca che, secondo l’equipaggio della cabina di pilotaggio, non era visibile sul radar meteorologico", ha detto una portavoce di Austrian Airlines. "A causa dei danni — ha aggiunto — è stato lanciato il Mayday ma l’aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza all’aeroporto di Vienna".

"Penso che fossimo a circa 20 minuti dall'atterraggio quando siamo finiti in una nuvola di grandine e pioggia, ed è iniziata la turbolenza", ha detto ad ABC News tramite messaggio Emmeley Oakley, una passeggera del volo.