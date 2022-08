Taiwan, “mezzi cinesi oltre la linea mediana dello Stretto”, Singapore Airlines cancella voli “Gli Usa non permetteranno alla Cina di isolare Taiwan”, ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi a Tokyo. Singapore Airlines cancella voli da e per Taiwan: priorità è sicurezza dello staff.

A cura di Susanna Picone

Cresce la tensione tra Cina e Usa per via di Taiwan. Oggi la compagnia aerea Singapore Airlines ha deciso di annullare i voli per e da Taiwan a causa della "crescente restrizione dello spazio aereo" dovuta alle pericolose esercitazioni militari cinesi. "La sicurezza del nostro staff e passeggeri sono la nostra priorità", è quanto ha dichiarato il portavoce della compagnia aerea in una intervista con CNA Asia.

Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la "linea mediana" dello Stretto di Taiwan nel secondo giorno di esercitazioni militari in risposta alla visita a Taipei di Nancy Pelosi. Il ministero della Difesa dell’isola in una nota ha definito le ultime manovre come "altamente provocatorie". A partire dalle 11 locali (5 in Italia), "più aerei da guerra e navi da guerra cinesi hanno condotto esercitazioni intorno allo Stretto di Taiwan e hanno attraversato la linea mediana dello Stretto", è quanto ha reso noto il ministero.

Ventidue jet militari avrebbero superato la linea mediana dello stretto tra Taiwan e Cina entrando nello spazio aereo gestito dalla difesa di Taipei. Si tratta – riferiscono i media – di 12 caccia Sukhoi Su-30, 8 Shenyang J-11 e 2 Shenyang J-16.

Gli Usa "non permetteranno" alla Cina di isolare Taiwan, ha detto intanto la speaker della Camera Nancy Pelosi, che al momento si trova a Tokyo per l'ultima tappa del suo tour in Asia. "Potrebbero cercare di impedire a Taiwan di visitare o partecipare in altri luoghi, ma l'isoleranno impedendoci di viaggiare lì. Abbiamo avuto visite di alto livello, senatori in primavera, visite continue e non permetteremo loro di isolare Taiwan", così Pelosi.

La speaker della Camera dei rappresentanti Usa ha smentito le affermazioni secondo le quali la sua contestata visita a Taiwan fosse motivata da interessi personali. "Questa è una convinzione ridicola", ha detto. "Non si tratta di me, si tratta di Taiwan. Si tratta di dire ‘festeggiamo Taiwan’”.