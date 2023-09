“Sull’aereo sedili sporchi di vomito”, due passeggeri rifiutano di sedersi e il pilota li fa scendere La discussione è nata dopo che due passeggeri hanno rifiutato i posti assegnati perché, a loro dire, sporchi di vomito. Costretti a scendere e a prenotare un nuovo volo.

Sono stati attimi concitati quelli vissuti da due passeggeri a bordo di un aereo che da Las Vegas, in Usa, li avrebbe portati a Montreal, in Canada. Dopo aver rifiutato i posti assegnati perché, a loro dire, sporchi di vomito, sarebbero stati invitati a scendere e a riorganizzare il viaggio in maniera diversa. L'episodio sarebbe avvenuto durante un volo di linea della compagnia aerea Air Canada e si sarebbe concluso con la cacciata dei due passeggeri.

"L'assistente di bordo si è scusata e ha spiegato ai clienti che l'aereo era pieno" ha raccontato Susan Benson, una passeggera canadese presente al momento della discussione. La signora Benson che ha assistito all'intero disguido ha spiegato: "Il pilota ha avvertito i passeggeri che se non si fossero accomodati e se avessero continuato a lamentarsi, sarebbero stati inseriti in una lista nera, infine, dopo un po' di tira e molla, il conducente è uscito dalla cabina di pilotaggio per dare spiegazioni".

Poco dopo, i clienti sarebbero stati invitati a lasciare l'aereo e a prenotare un nuovo volo a loro spese con l'avvertimento che se si fossero rifiutati sarebbero stati scortati dalla sicurezza e inseriti in una lista di divieto di volo.

La testimonianza di Benson, ha poi chiarito che, molto probabilmente, durante il precedente volo qualcuno si sarebbe sentito poco bene e che avesse vomitato sui sedili. "Il personale di bordo ha cercato di coprire il cattivo odore con profumi e fondi di caffè, ma le cinture di sicurezza erano ancora bagnate con visibili residui di vomito".

La vicenda si è poi conclusa con l'abbandono del velivolo da parte dei due passeggeri, scortati dalla sicurezza. "Tutto ciò mi ha fatto vergognare di essere canadese e, in generale, della nostra compagnia aerea" ha raccontato la testimone. Intanto, Air Canada ha dichiarato che "sta rivedendo quanto successo e che quasi sicuramente, le procedure operative non sono state seguite correttamente".