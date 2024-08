Sudan, oltre alla guerra le alluvioni: diga crolla a causa delle forti piogge, almeno 60 morti

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Come se non bastasse la guerra che da circa un anno e mezzo in Sudan ha causato migliaia di vittime e milioni di sfollati un'altra tragedia si è abbattuta sul Paese africano: a causa del cedimento di una diga nei pressi di Port Sudan almeno 60 persone sono morte, ma si teme che il bilancio possa essere sensibilmente più pesante. L'infrastruttura è collassata a causa delle inondazioni provocate dalle piogge torrenziali che da settimane colpiscono il Paese, teatro del conflitto tra Forze Armate e Forze di supporto rapido. Secondo le notizie dei media locali, il cedimento della diga di Arbat ha lasciato isolate diverse località della zona.

"Almeno 60 persone sono annegate nelle acque della diga crollata, che era stata costruita nel 2003 e non era stata sottoposta a manutenzione negli ultimi tre anni", ha dichiarato il vicepresidente della Società della Mezzaluna Rossa Sudanese, Mohamed Adrub. Secondo dati riportati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli Affari umanitari, si stima siano 118mila gli sfollati a causa delle alluvioni e che in totale da inizio giugno siano 317mila le persone colpite dalle conseguenze delle forti piogge in 60 località del Sudan. Circa 27mila le case distrutte, fino a 31.240 quelle danneggiate.

La diga di Arbdat ha una capacità di immagazzinare 25 milioni di metri cubi di acqua piovana ed è la principale fonte di acqua dolce per la città costiera di Port Sudan, ora sede principale del governo militare sudanese. Il crollo della struttura ha devastato le fattorie e diversi villaggi a valle. Le squadre di soccorso inviate nella regione non sono riuscite a raggiungere le località colpite a causa dei danni estesi e delle inondazioni. Il consigliere del governo locale Nayi Ezzeldin ha dichiarato alla tv di Stato sudanese che la situazione nelle aree vicine alla diga è "catastrofica".