Studenti raccolgono 260mila dollari e mandano in pensione l’anziano bidello Protagonisti un gruppo di studenti di Callinsburg, in Texas. La loro racconto fondi ha superato di gran lunga le aspettative: ora l’80enne Mr. James, costretto a tornare al lavoro per motivi economici, potrà godersi la vita da pensionato.

A cura di Biagio Chiariello

Mr James insieme agli studenti che hanno lanciato la raccolta fondi

Il loro obiettivo era arrivare a 10mila dollari per mandare in pensione un anziano bidello in difficoltà economica. Hanno aperto una sottoscrizione su una piattaforma di crowdfunding online e sono arrivati alla clamorosa cifra di 270mila dollari. Protagonisti un Un gruppo di studenti della scuola superiore di Callinsburg, in Texas (Stati Uniti), e Mr. James, 80 anni.

L'uomo in realtà in pensione già c'era: ma era stato costretto a tornare a lavorare proprio a causa delle spese divenute insostenibili, soprattutto quelle dell’affitto che avevano subìto un forte incremento. Era così riuscito a trovare un posto come custode alla Callisburg High School.

Tre studenti – Greyson Thurman, Marti Yousko e Banner Tidwell – sono venuti a sapere della sua storia e hanno voluto aiutarlo. Hanno così aperto la sottoscrizione coinvolgendo anche altri compagni. Ben presto la notizia si è diffusa, anche grazie ai social network: un singolo reel pubblicato su TikTok, che mostrava James intento a pulire i corridoi della scuola, ha raggiunto migliaia di visualizzazioni.

"Non pensavamo potesse esplodere in questo modo – ha commentato uno degli studenti – È pazzesco, ma sapevamo che le persone lo avrebbero voluto aiutare".

Alla fine hanno raccolto oltre 8mila firme per una cifra che si aggira come detto sui 270mila dollari. "È incredibile – ha spiegato Jason Hooper, preside della Callisburg High, alla Cbs che ha rilanciato la storia del bidello – quello che hanno fatto questi tre ragazzi gentili e tutti i nostri studenti che si sono dati da fare per sostenere Mr. Jones".