Studente inglese drogava, violentava e filmava le donne: si temono fino a 50 vittime

A cura di Davide Falcioni

Un dottorando di ingegneria dell’University College London è stato condannato per aver violentato dieci donne tra Londra e la Cina, ma la polizia che teme possano esserci almeno altre 50 vittime. Zhenhao Zou, 28 anni, avrebbe drogato le donne per renderle incoscienti e filmato gli abusi sessuali ignorando sistematicamente le loro suppliche. Dopo un lungo processo, la giuria della Corte della Corona di Inner London lo ha riconosciuto colpevole di 11 stupri (su 10 donne), un sequestro di persona e numerosi reati legati al possesso di materiale pornografico e sostanze stupefacenti utilizzate per commettere violenze sessuali.

Un predatore sessuale seriale

Secondo le indagini, Zou attirava le vittime spesso contattandole su app di incontri o in ambienti sociali, per poi invitarle nel suo appartamento a Londra con la scusa di bere qualcosa o studiare. Una volta ottenuta la loro fiducia, le drogava e abusava di loro mentre erano incoscienti, riprendendo tutto con una telecamera. Le prove raccolte dagli investigatori – tra cui centinaia di ore di filmati e milioni di messaggi sui social media – suggeriscono che Zou potrebbe essere uno degli stupratori seriali più prolifici mai visti in Gran Bretagna. Molte delle sue vittime non sarebbero ancora consapevoli di aver subito violenza. Kevin Southworth, comandante della Polizia Metropolitana di Londra, ha definito Zou "un individuo predatorio e codardo" e ha lanciato un appello affinché eventuali vittime si facciano avanti.

Droghe da stupro e regali dalle vittime

Le perquisizioni nell’abitazione di Zou hanno portato alla scoperta di sostanze come MDMA, butanediolo, ketamina e alprazolam, oltre a una collezione di abiti firmati e una misteriosa scatola contenente quelli che gli inquirenti ritengono essere "souvenir" delle sue vittime.

Durante il processo, Zou ha cambiato più volte versione sui motivi per cui possedeva droghe da stupro, inizialmente sostenendo che le usava come idratante per la pelle e successivamente affermando di assumerle per divertirsi in discoteca. In realtà, le utilizzava per rendere inermi le donne e abusarne.

L’ex studente si vantava di avere “cinque nuove partner sessuali al mese” e ha ammesso di essere un consumatore di pornografia estrema, in particolare di video con donne prive di sensi.

Zou è stato arrestato al suo rientro nel Regno Unito nel gennaio 2024, dopo essere fuggito in Cina a seguito della prima denuncia contro di lui, presentata nel novembre 2023. La sentenza definitiva verrà emessa il prossimo 19 giugno, ma per la polizia le indagini non sono concluse: l’operazione è già considerata la più grande inchiesta per stupro mai condotta in Gran Bretagna.