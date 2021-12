Strage in Michigan, arrestati i genitori del 15enne autore della sparatoria: accusati di omicidio colposo I Crumbley avevano comprato l’arma al figlio nel giorno del Black Friday. L’adolescente ha poi aperto il fuoco nella sua scuola, ad Oxford (Michigan), uccidendo almeno quattro persone e ferendone altre sette.

A cura di Biagio Chiariello

La polizia di Detroit, in Michigan, ha arrestato i genitori di Ethan Crumbley, il 15enne sospettato di essere stato l’autore della sparatoria avvenuta martedì scorso in una scuola superiore della città di Oxford, in cui erano stati uccisi quattro studenti e altri sette erano rimasti feriti. Lo ha detto alla Cnn Rudy Harper, portavoce della polizia della città americana. James e Jennifer Crumbley devono rispondere di quattro capi di omicidio colposo, dopo che il pubblico ministero ha affermato che i due avrebbero acquistato la pistola per il figlio come regalo di Natale. Il ragazzo è stato invece incriminato per omicidio di primo grado, terrorismo e sette tentativi di omicidio.

Stando a quanto riferito al Washington Post dal portavoce del dipartimento di polizia di Detroit, la coppia è stata presa in custodia a circa 60 chilometri da Oxford. La loro auto era stata localizzata in un quartiere residenziale della città. Il veicolo sarebbe stato segnalato da un imprenditore locale. L'uomo e la donna erano fuggiti la notte dopo la strage e la polizia aveva offerto una ricompensa di 10mila dollari a chi forniva notizie su di loro.

Il procuratore ha spiegato che gli insegnanti avevano convocati i genitori in più di un'occasione per denunciare comportamenti preoccupanti del figlio 15enne nei giorni precedenti la sparatoria, tra cui la ricerca di munizioni online durante le lezioni, e che martedì scorso, a poche ora dai drammatici fatti, i genitori "si sono opposti all'idea che il figlio lasciasse la scuola" e non hanno detto alle autorità scolastiche che Ethan aveva una pistola.

Il 26 novembre scorso, in occasione del Black Friday, Ethan aveva accompagnato i genitori a comprare l'arma e poi aveva postato le foto su Instagram, scrivendo: "Oggi ho ricevuto questa nuova bellezza". Nel weekend del Giorno del Ringraziamento, la madre scrisse, sempre sui social, che lei e suo figlio stavano provando il nuovo regalo di Natale. "Mi sarei aspettata un minimo di umanità da parte dei genitori e il tentativo di evitare una potenziale tragedia" ha detto la procuratrice della Contea di Oakland.