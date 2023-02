Strage di Buffalo, ergastolo per il suprematista bianco Payton Gendron: si ispirò a Luca Traini Payton Gendron, il suprematista bianco di 19 anni che il 14 maggio uccise 10 afroamericani in un supermercato a Buffalo, nello Stato di New York, è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di rilascio.

A cura di Davide Falcioni

Payton Gendron, il suprematista bianco di 19 anni che il 14 maggio dello scorso anno aprì il fuoco all’interno di un supermercato a Buffalo, nello Stato di New York, uccidendo dieci persone afroamericane, è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di rilascio. La sentenza nei confronti dell'estremista di destra è stata emessa ieri: il giovane era accusato di terrorismo domestico motivato dall’odio.

L'imputato: "Ho fatto una cosa orribile, non voglio essere imitato"

La pena inflitta al 19enne non è certo una sorpresa: già nel novembre scorso infatti Gendron si era dichiarato colpevole di tutti i capi d'imputazione emessi a suo carico, anche se dovrà ancora rispondere di altri 27 capi d’accusa a livello federale, dove rischia la pena di morte. Durante l'udienza comunque Gendron ha letto una dichiarazione nella quale ha espresso il suo rammarico "per aver fatto una cosa terribile, ho sparato ed ucciso persone perché erano afroamericane. Non posso credere che lo abbia fatto veramente – ha aggiunto – ho creduto alle cose che leggevo online ed ho agito per odio. Non posso cancellare quello che ho fatto, ma vorrei poterlo fare e non voglio che nessuno sia ispirato da me".

Gendron aggredito durante l'udienza

La sentenza è arrivata al termine di un’udienza tesa, interrotta dopo circa un'ora, quando un familiare di una delle vittime ha tentato di aggredire l'imputato. "So che siamo tutti scossi da quello che abbiamo visto oggi, capisco l’emozione, capisco la rabbia, ma non possiamo avere questi comportamenti in aula", ha detto la giudice Susan Egan nel tentativo di placare le tensioni.

Come venne commessa la strage di Buffalo

La strage di Buffalo venne commessa il 14 maggio dello scorso anno all’interno del Tops Friendly Market sulla Jefferson Avenue di Buffalo, poco dopo le 14.30 locali. Payton Gendron, amato di fucile acquistato legalmente e trasmettendo quanto stava accadendo in streaming online grazie ad una action cam montata su un elmetto, entrò all’interno del negozio frequentato prevalentemente dalla comunità afroamericana del quartiere e aprì il fuoco contro i presenti uccidendo dieci persone, mentre tre restarono ferite. Gendron uscì poi dal supermercato, ripose la sua arma e si consegnò alla polizia senza opporre resistenza.

Payton Gendron ispirato da Luca Traini

Prima di compiere la strage Payton Gendron pubblicò un manifesto suprematista bianco di oltre 100 pagine: nel documento il giovane spiegò le folli motivazioni del suo gesto e dichiarò di ispirarsi, tra gli altri, all'autore della tentata strage di Macerata del 2018, Luca Traini, il marchigiano che sparò contro degli immigrati da un'auto. Non vi furono vittime, ma diverse persone rimasero ferite, e negozi ed edifici vennero danneggiati.