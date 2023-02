Stella sbranata da uno squalo toro a 16 anni: “Nessuno sapeva che poteva essere nel fiume” La notizia ha sconvolto famigliari e amici dell’adolescente australiana ma anche la comunità locale dove da anni non si sentivano attacchi mortali di squali. Gli stessi esperti dicono che è insolito trovare squali in quella parte del fiume.

A cura di Antonio Palma

Mentre era con gli amici sulla moto d'acqua, ha avvistato dei delfini nel fiume e ha deciso di tuffarsi per nuotare con loro senza accorgersi che lì vicino però nuotava anche uno squalo che si è avventato su di lei e l'ha sbranata. Così è morta tragicamente, a soli 16 anni, Stella Berry, una ragazzina australiana vittima di un feroce attacco di squalo sabato pomeriggio mentre nuotava vicino al Fremantle Traffic Bridge a North Fremantle, sobborgo di Perth.

Stella nuotava alla foce del fiume Swan, nell'Australia occidentale, quando è stata attaccata dallo squalo identificato dalle autorità locali come un esemplare di squalo toro. Inutili per lei gli immediati soccorsi allertati dagli stessi amici che hanno assistito alla drammatica scena. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale ma tropo gravi si sono rivelate le ferite inflitte dl'animale.

La notizia ha sconvolto famigliari e amici dell'adolescente ma anche la comunità locale dove da anni non si sentivano attacchi mortali di squali. Gli stessi esperti dicono che è insolito trovare squali in quella parte del fiume Swan, e l'attacco è il primo mortale lungo il fiume negli ultimi cento anni.

Lo stesso sindaco di Fremantle, Hannah Fitzhardinge, ha affermato che non c'è abbastanza consapevolezza sulla presenza di squali nel fiume visto che non c'è alcuna segnaletica nell'area che avverte di questo pericolo. "Stavo nuotando poco distante dalla zona dell'attacco ed è stato uno shock. Essendo cresciuta in zona, ho sempre nuotato nel fiume ma non ero assolutamente a conoscenza del numero di squali toro che vivono nel nostro sistema fluviale" ha detto il sindaco.

Il primo cittadino ha affermato che la città prenderà in considerazione le barriere contro gli squali alla luce dell'incidente e anche il premier ha affermato che la sicurezza nell'area del fiume sarà rivista. "Abbiamo fatto tutta una serie di cose nell'oceano per migliorare la sicurezza delle persone, ma il fiume è diverso. Le pattuglie volanti in elicottero non funzionano, perché il fiume è opaco, è marrone, è molto difficile trovare cose che funzionino ", ha detto il Premier.

Il ministro della pesca, Don Punch, ha affermato che potrebbero essere prese in considerazione altre misure. "Le barriere per gli squali sono qualcosa di cui siamo sempre disponibili a parlare con il governo locale in relazione alle aree di balneazione protette", ha affermato.