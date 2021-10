Star di TikTok muore a 22 anni, giallo sulle cause: lascia una figlia di 2 anni È morto in circostanze che non sono state rese note Huey Haha, star di TikTok, dove aveva raggiunto i quattro milioni e mezzo di visualizzazioni, e di YouTube. Aveva 22 anni, viveva in California e lascia una figlia di 2 anni. “La tua vita è stata breve ma la tua memoria e la tua eredità vivranno per sempre”.

A cura di Ida Artiaco

È morto a soli 22 anni in circostanze non note Huey Haha, star dei social network. I suoi video su TikTok avevano superato i quattro milioni e mezzo di visualizzazioni ed anche su YouTube era seguitissimo, con oltre 450mila iscritti al sui canale per un totale di circa 100 milioni di visualizzazioni in due anni. Ad annunciarne il decesso su Instagram è stata la sua famiglia: "Riposa in pace. Huey Haha è morto il 25 ottobre 2021. Amava e apprezzava ogni singolo dei suoi sostenitori Questo è il gofundme ufficiale, tutti i proventi andranno alle spese funerarie e a sua figlia". Lascia, infatti, la piccola Princess Ha, che ha solo 2 anni.

Huey Haha, oltre ad essere molto seguito sui social, era anche un comico: i suoi sketch si incentravano su pistole, marijuana e sulla cancel culture. La causa di morte non è stata rivelata e da allora la sua pagina TikTok è stata chiusa. Il ragazzo, di origine asiatica ma residente a Stockton, in California, lascia una figlia di due anni, che chiamava "principessa Ha", nata dalla relazione con la sua fidanzata Heather Saizon. La pagina a lui dedicata sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe ha attualmente raccolto 32.880 dollari e ha superato il suo obiettivo iniziale di 15.000 dollari.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati per lui sui social network. "Il tuo senso dell'umorismo ha aggiunto tanta gioia alla vita di così tante persone. La tua vita è stata breve ma la tua memoria e la tua eredità vivranno per sempre", ha scritto un utente; "Guarderei sempre i suoi video. Resti uno dei miei idoli. È triste vedere un giovane andare via. Riposa in pace Huey, ti abbiamo preso fratello!", è il messaggio di un altro.