Star di TikTok Cooper Noriega trovato morto a 19 anni, inquietante ultimo post: “Penso di morire giovane” Cooper Noriega è stato trovato morto a soli 19 anni all’interno di un parcheggio di un centro commerciale di Los Angeles, in Usa. Sul corpo nessun segno evidente di violenza.

A cura di Antonio Palma

La star di TikTok Cooper Noriega è stato trovato morto a soli 19 anni all'interno di un parcheggio di un centro commerciale di Los Angeles, in Usa. Noriega, che ha 1,77 milioni di follower sul noto social dei video, è stato rinvenuto esanime a terra da alcuni passanti che hanno allertato i sevizi di emergenza. Quando i paramedici sono accorsi sul luogo indicato in ambulanza, però, hanno potuto fare ben poco per lui. Hanno provato a rianimare il diciannovenne senza successo e alla fine purtroppo ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto.

Fonti delle forze dell'ordine, citate da Tmz, hanno spiegato che Cooper Noriega non era in un veicolo e non c'erano segni evidenti di violenze o traumi sul suo corpo ma sarà avviata una indagine per accertare l'accaduto e l'esatta causa di morte. Sul corpo sarà eseguita dunque l'autopsia.

Inquietante, alla luce dei tragici avvenimenti, uno degli ultimi post del giovane pubblicato poche ore prima della tragedia. In un post video sui social media in cui parlava della morte in giovane età, infatti Cooper Noriega aveva pubblicato un'immagine di se stesso a letto con sopra la scritta: "Chi altro pensa che moriranno giovani" condito da una faccina.

Il ragazzo, che su TikTok pubblica principalmente video su skateboard, moda e commedia ma ha anche un notevole seguito di follower su Instagram, dove si è indicato come un modello di moda, recentemente aveva parlato di salute mentale. Il 5 giugno infatti ha rivelato di aver avviato un gruppo Discord, un'app famosa tra gli appassionati di videogiochi ma diventata un servizio di comunicazione, esclusivamente per discutere di salute mentale.

Nella sua biografia, Noriega aveva scritto: "Ho lottato con la dipendenza da quando avevo 9 anni, potresti pensare che sia pazzesco ma questa è la vita che mi è stata data. Vorrei usare l'influenza che mi è stata data per creare uno spazio costruito sulla diffusione della consapevolezza e sulla normalizzazione del parlare di malattie mentali". Ha anche aggiunto che il suo sogno era aprire una propria struttura di riabilitazione per coloro che hanno lottato come lui. "Una delle tante cose che ho imparato mentre lottavo con la dipendenza è che circondarti di persone negative ti farà solo cadere. Per questo motivo, il gruppo Discord ha lo scopo di riunirci tutti e creare uno spazio sicuro in cui le persone possono sfogarsi e aiutare gli altri nei loro momenti difficili", aveva scritto Noriega che ai suoi fan non aveva mai negato di essere stato vittima di un "tentativo di overdose/suicidio" nel 2020.