Star di TikTok accusata di omicidio: “Ha spinto un’auto fuori strada causando la morte di due ragazzi” Mahek Bukhari, 22 anni, influencer con un seguito di 126.000 persone, e sua madre Ansreen Bukhari, 45 anni, di Stoke-on-Trent, Regno Unito, devono rispondere di omicidio.

A cura di Biagio Chiariello

Una star di TikTok e sua madre sono accusate dell'omicidio di due persone. Mahek Bukhari, 22 anni, influencer con un seguito di 126.000 persone, e sua madre Ansreen Bukhari, 45 anni, di Stoke-on-Trent, Regno Unito, devono rispondere della pesantissima accusa dopo che i cugini Hashim Ijazuddin, 21 anni, e Saqib Hussain, 20 anni, sono stati uccisi in un incidente sulla A46 nel Leicestershire nella giornata di venerdì scorso.

Arrestate mamma e figlia

I due uomini erano su una Skoda Fabia, quando hanno perso il controllo della vettura per poi schiantarsi contro un guard rail. Sono stati dichiarati morti sul posto. Mamma e figlia sono state arrestate lo scorso 11 febbraio, per aver portato "fuori carreggiata" il veicolo. Sono state arrestate l'11 febbraio insieme ad altre tre persone, presenti in macchina il giorno dell'incidente, anche loro accusate di omicidio.

"Uno sfortunato incidente"

Il 14 febbraio scorso hanno testimoniato al Tribunale di Leicester. Il pubblico ministero, secondo la ricostruzione del "Mirror", ha affermato che ci sarebbe stato un inseguimento ad alta velocità nelle prime ore di venerdì della scorsa settimana e che una delle persone coinvolte ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria. Il pm avrebbe comunicato ai familiari delle vittime che si è trattato "del più sfortunato degli incidenti". Successivamente compariranno per un'udienza di appello il 18 marzo con una data del processo provvisoriamente fissata per il 26 settembre.

Chi è Mahek Bukhari

Mahek Bukhari ha più di 120.000 follower su TikTok e altri 43.000 su Instagram, dove posa in una varietà di outfit e tutorial di trucco per film. Molti dei suoi post mostrano i suoi abiti da modella per pubblicità di marchi famosi, tra cui Rebellious Fashion. Ha accumulato 3,2 milioni di ‘Mi piace' e altri 3.750 follower su YouTube dove documenta i suoi viaggi e i suoi consigli per il trucco sotto il nome di May B Vlogs.