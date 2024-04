video suggerito

Ragazza 13enne stuprata dal gruppo conosciuto online, muore dopo 20 giorni di agonia: sdegno in Francia Per la terribile violenza e la morte della tredicenne, la Procura francese ha incriminato tre adolescenti: due ragazzi maggiorenni di 19 e 18 anni e una ragazza minorenne. Il principale accusato della violenza sessuale è il 19enne che avrebbe agito con la complicità degli altri due. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

680 CONDIVISIONI condividi chiudi

Orrore, rabbia e sdegno in Francia dove una ragazzina di soli 13 anni è morta a causa delle ferite riportate durante una violenta aggressione e uno stupro a Rantigny, piccolo comune del dipartimento dell'Oise nella regione dell'Alta Francia. Per la terribile violenza e la morte della tredicenne la Procura francese ha incriminato tre adolescenti: due ragazzi maggiorenni di 19 e 18 anni e una ragazza minorenne.

Il principale accusato della violenza sessuale è il 19enne, che è stato arrestato e posto in custodia cautelare perché ritenuto autore materiale dello stupro. Per la polizia francese, avrebbe agito con la complicità dell'amico 18enne e dell'adolescente minorenne, che sono indagati a piede libero. Nessuno di loro ha precedenti penali. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima aveva conosciuto il suo aguzzino sui social network e poi lo aveva incontrato, fidandosi anche delle rassicurazioni degli altri due adolescenti.

La 13enne, studentessa del collegio Simone-Veil di Cauffry, nell'Oise, è stata violentemente aggredita e stuprata mercoledì 6 marzo nella cittadina a pochi chilometri di distanza, Rantigny, dove si era incontrata con il presunto stupratore. La ragazzina è stata soccorsa in gravissime condizioni ed è rimasta in coma fino a mercoledì scorso quando è morta in ospedale. “Ferita in seguito a questo attacco, la vittima è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, in pericolo di vita. È morta il 27 marzo 2024 in ospedale" ha confermato il pubblico ministero di Senlis, Loïc Abrial, spiegando che ora si attende l'autopsia.

Leggi anche Muore a 10 anni in India dopo aver mangiato la torta di compleanno ordinata online: la famiglia in ospedale

La procura di Beauvais aveva già aperto un procedimento per stupro di minore da parte di un adulto, ma con la morte della ragazzina ora la posizione del 19enne arrestato si è aggravata. La procura infatti ha già annunciato la rimodulazione del reato penale in “stupro che ha portato alla morte della vittima”. Per la legislazione francese è equiparato a un omicidio ed è punibile con 30 anni di reclusione.

La notizia ha sconvolto la comunità locale dove tutti si sono stretti attorno alla famiglia della minore e chiedono giustizia per la 13enne. “Nessuna parola può davvero alleviare il dolore di questa mamma. Speriamo che sia fatta giustizia ", sono i commenti unanimi di chi conosceva la ragazzina, descritta come un'adolescente seria, allegra e piena di vita come le ragazzine della sua età.