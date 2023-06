Squalo sbrana e uccide turista mentre fa il bagno: animale pescato e ammazzato a calci e pugni L’attacco è avvenuto al largo della località turistica di Hurghada. La vittima era un residente permanente in Egitto. Dopo l’attacco lo squalo è stato pescato e poi barbaramente ucciso in spiaggia.

A cura di Biagio Chiariello

Uno squalo tigre è stato massacrato di botte e ucciso dopo aver sbranato un turista al largo della città egiziana di Hurghada.

Vladimir Popov, 23 anni, stava facendo il bagno poco lontano dalla riva della località balneare sul Mar Rosso quando è stato aggredito dall'animale. Suo padre Yury ha assistito impotente, mentre il pescecane girava intorno all'uomo che urlava "papà, papà" e veniva trascinato sott'acqua. È successo tutto in pochi secondi e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

È stato poi identificato dal consolato russo a Hurghada come un giovane cittadino russo che però da tempo era residente in Egitto. Secondo il giornale Baza si tratta di Vladimir Popov che si trovava sul posto con la fidanzata e la famiglia di origine.

Successivamente il ‘killer' è stato pescato con una grossa rete e portato sulla spiaggia su una piccola barca dove è stato ammazzato barbaramente. Le riprese video mostrano diverse persone che picchiano lo squalo con quello che sembrava essere un palo di metallo o un bastone, calci e pugni. L'animale sembra essere vivo, si dibatte sulla sabbia con un uncino nell'occhio.

Dopo la tragedia, il Ministero dell'ambiente egiziano aveva chiuso un tratto di costa di circa 70 chilometri, disponendo un divieto di balneazione e di altri sport acquatici per due giorni.

Gli attacchi di squali non sono comuni nelle regioni costiere del Mar Rosso dove sorgono alcune mete turistiche molto amate tra cui la stessa Hurghada e Sharm el-Sheikh anche se lo scorso anno due donne, una austriaca e una rumena, sono state uccise a pochi giorni l'una dall'altra in attacchi di squali sempre a Hurghada. Mentre nel 2020, un bambino ucraino e la sua guida turistica hanno perso gli arti dopo essere stati attaccati dagli squali nel resort di Ras Mohammed. Un attacco simile ha coinvolto un turista tedesco nel 2015.