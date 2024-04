Crociera da incubo nel Golfo del Messico per una coppia: “La tempesta ha travolto la nave” Una giovane coppia americana ha documentato una vera e propria crociera da incubo nel Golfo del Messico. I due si erano regalati un viaggio per il quinto anniversario di nozze, ma la tempesta ha purtroppo rovinato i loro piani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Una crociera verso il Messico si è trasformata in un vero e proprio trauma per una coppia americana che si era regalata un viaggio a bordo della Royal Caribbean.

Il viaggio, iniziato il 18 febbraio scorso, si è rivelato però un vero e proprio incubo: i filmati della crociera sono stati diffusi solo di recente dai canali di informazione esteri, ma sul profilo Facebook di Alisha Downey, una dei due protagonisti della storia, ha già ottenuto 28,4 milioni di visualizzazioni. Il video mostra la nave in balia delle onde, le cabine allagate e i passeggeri sballottati da una parte all'altra dal mare in tempesta.

Nessuno è rimasto ferito, i danni sono limitati, ma la paura per i passeggeri è stata tanta. "Era la mia prima crociera – ha raccontato la ragazza nel video -. Volevamo celebrare il nostro quinto anniversario di nozze, così ci eravamo regalati questo viaggio alla fine di gennaio". Nel filmato pubblicato sui social, si vede l'acqua della piscina travolgere i clienti a causa del mare mosso.

"Le slot machine del casinò della nave sono cadute anche addosso alle persone, l'acqua ha allagato anche i balconcini delle stanze. Il movimento della nave faceva cadere piatti e bicchieri a terra" ha raccontato la giovane che ha filmato tutto.

"La nostra stanza – ha continuato la ragazza – si trovava all'ottavo piano e dalla finestra avevamo l'impressione di guardare direttamente in acqua". Anche il bar della nave ha subìto danni, con bottiglie di liquore che cadevano dagli scaffali e piatti e bicchieri rotti anche sul pavimento dei corridoi della nave.

Alle accuse degli utenti online che sostenevano che la giovane coppia avesse deciso di viaggiare durante "la stagione degli uragani" per risparmiare, la ragazza ha risposto così. "La stagione degli uragani è tra giugno e novembre, so che le tempeste possono capitare in ogni momento dell'anno.

Questo viaggio però era stato programmato alla fine di gennaio per il nostro quinto anniversario di nozze. Avevamo scelto il golfo del Messico e il giorno dopo essere partiti, siamo tornati a casa".