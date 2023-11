Sposi dopo 3 anni ma alle nozze lui fa una strage: uccide moglie, suocera, cognata e invitato e si suicida La tragedia in Thailandia dove lo sposo 29enne si è armato e ha fatto una strage durante il banchetto, uccidendo moglie, suocera, cognata e un altro uomo prima di uccidersi. La coppia conviveva già da tre anni.

Una tranquilla festa di nozze si è trasformata in tragedia in Thailandia dove lo sposo si è armato e ha fatto una strage durante il banchetto, uccidendo moglie, suocera, cognata e un altro uomo prima di uccidersi. La tragedia sabato sera, ora locale, in un villaggio del distretto di Wang Nam Khieo, nella provincia meridionale di Nakhon Ratchasima.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale e riportato dal Bangkpost, le nozze si erano celebrate regolarmente e senza particolari problemi in mattinata tra lo sposo, il 29enne Chaturong Suksuk, e la sposa, la 44enne Kanchana Pachunthuek. Una funzione svolta con rito buddista in casa della coppia che già conviveva da ben tre anni.

Novelli sposi, famigliari e invitati si sono trasferiti poi sul luogo del ricevimento, nello stesso villaggio, dove hanno dato inizio ai festeggiamenti. Una festa che è andata avanti per alcune ore con la partecipazione di parenti e amici di entrambi, fino alla sparatoria mortale.

Il tragico fatto è avvenuto intorno alle 23:30 di sera. Lo sposo, un ex ranger provvisto di armi, si sarebbe allontanato dalla festa improvvisamente andando verso la sua auto. Qui si sarebbe armato con una pistola con la quale è tornato alla festa facendo una strage. L’uomo ha colpito a morte la moglie, la mamma e la sorella minore della sposa, due donne di 62 e 38 anni, e un uomo di 50 anni che era tra gli invitati.

Nella sparatoria colpito anche un altro giovane di 28 anni, rimasto ferito e trasportato in ospedale dove ora è ricoverato. Nel fuggi fuggi generale, infine, lo sposo 29enne ha puntato l’arma contro se stesso e si è tolto la vita.

Una tragedia agghiacciante che ha sconvolto la comunità locale dove la coppia era molto conosciuta. Lui era stato una guardia forestale ma aveva subito un grave incidente in servizio ed era rimasto disabile dopo un infortunio grave alla gamba. I due avevano vissuto insieme come coppia per tre anni prima di decidere di sposarsi formalmente.

Secondo alcuni testimoni, durante la festa di nozze Chaturong avrebbe tenuto un comportamento strano. È stato descritto come se non sembrasse felice ma sarà la polizia ora a stabilire i motivi di un simile efferato gesto.