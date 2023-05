Sparisce nel nulla, bimba trovata viva anni dopo da un uomo che ha visto la sua storia in tv Si è sempre sospettato che fosse stata portata via dalla mamma ma di loro due si era perso ogni traccia. La ragazzina è stata ritrovata sana e salva dopo la segnalazione di un commerciante che aveva visto la sua storia in tv.

A cura di Antonio Palma

La mamma della minore e la foto con age progression della bimba

Era sparita nel nulla circa sei anni fa quando aveva solo 9 anni e da allora di lei si era persa ogni traccia. Un vero e proprio giallo tanto che la sua storia era finita anche in un programma tv sui Misteri irrisolti di scomparsi. Proprio grazie a quel documentario, però, la ragazzina è stata ritrovata sana e salva dopo la segnalazione di un commerciante che aveva visto la storia in tv. È incredibile vicenda di Kayla Unbehaun, rapita dalla madre nel lontano luglio del 2017 e ritrovata lo scorso fine settimana ad Asheville, nella Carolina del Nord, in Usa.

La ragazzina era stata vista l’ultima volta il 4 luglio di sei anni fa mentre era casa con la mamma. Suo padre Ryan Iskerka, che all'epoca aveva la piena custodia, andò a prenderla a casa di sua madre a Wheaton, South Elgin, il 5 luglio, ma Kayla non si trovava da nessuna parte. Si è sempre sospettato che fosse stata portata via dalla mamma che aveva solo il diritto di visita al momento del rapimento ma di loro due si era perso ogni traccia.

La donna è stata arrestata lo scorso fine settimana dopo che il proprietario di un negozio ha riconosciuto Kayla in un centro commerciale ad Asheville dopo aver visto un episodio sulla sua scomparsa in un programma televisivo e ha chiamato la polizia. La donna ora è detenuta con una cauzione di 250mila dollari ed è in attesa di estradizione. Kayla, che ora ha 15 anni, è stata presa in custodia dalle autorità locali.

Per cercarla il National Center for Missing and Exploited Children negli anni ha pubblicato diversi avvisi online che mostravano la bimba scomparsa di 9 anni e le foto di come sarebbe potuta essere oggi con l’age progression.

"Sono felicissimo che Kayla sia al sicuro. Voglio ringraziare la polizia, il National Center for Missing & Exploited Children e tutte le forze dell'ordine che hanno contribuito al caso” ha dichiarato il padre, aggiungendo: “Ora chiediamo privacy perché ci dobbiamo conoscere di nuovo e dobbiamo affrontare questo nuovo inizio".