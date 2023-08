Spari contro le orche da un catamarano, si erano avvicinate troppo: la denuncia degli animalisti La denuncia del Partito Animalista Contro il Maltrattamento degli Animali (Pacma) riguarda un episodio avvenuto qualche giorno fa nello Stretto di Gibilterra. Negli ultimi anni le orche hanno ‘attaccato’ diverse imbarcazioni anche nella zona a largo della Galizia, nel sud della Spagna.

A cura di Biagio Chiariello

L'equipaggio di un catamarano spara diversi colpi di pistola contro alcune orche nello Stretto di Gibilterra. L'episodio è avvenuto il 17 agosto e il video è stato diffuso nei giorni scorsi su Facebook dal Partito Animalista Contro il Maltrattamento degli Animali (Pacma). A registrarlo sono stati passeggeri che si trovavano a bordo di una barca di avvistamento per turisti a poche miglia da Tarifa (Cadice).

I membri a bordo del veliero sono stati poi identificati al porto turistico di Almerimar, a El Ejido. Pacma ha ricordato che in Spagna le orche sono elencate come ‘specie vulnerabile' nel Catalogo spagnolo delle specie minacciate (CEEA), quindi "qualsiasi azione intrapresa con lo scopo di ucciderle, catturarle, inseguirle o disturbarle è assolutamente vietata".

Gli episodi di interazione delle orche con le imbarcazioni comunque sono stati diversi negli ultimi e, come spiega 20minutos, per questo motivo sono partiti diversi progetti per studiare il comportamento dei cetacei nella zona.

In Spagna, soprattutto nelle acque dello Stretto di Gibilterra o al largo della Galizia (nel sud della Spagna), le orche dal 2020 hanno attaccato diverse imbarcazioni, per lo più yacht e barche a vela. Secondo Renaud de Stephanis, presidente dell’Ong conservación información y estudio sobre cetáceos (Circe), "gli animali sembrano ‘giocare' con le barche piuttosto che agire in modo aggressivo" ha detto alla BBC. Secondo l'esperto si tratterebbe quindi "solo un gioco. Non è vendetta, non è il cambiamento climatico, è solo un gioco e basta. Le orche sembravano giocare a un ‘gioco' incentrato sui timoni delle barche, la parte dell’apparato mobile di governo dell’imbarcazione che si trova sott’acqua".

Il governo spagnolo sta utilizzando le mappe dei movimenti delle orche così da tenere informare i naviganti su come evitare i mammiferi marini, che cacciano i tonni lungo la costa del Portogallo e della Spagna e attraverso lo stretto di Gibilterra, arrivando anche a rubare il pesce ai pescatori.