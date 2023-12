Spari al centro commerciale affollato per Natale: un morto e panico in Florida, killer in fuga I colpi sparati in un centro commerciale affollato di gente per Natale ha scatenato il panico. “Abbiamo sentito gli spari ed è scoppiato il caos”, ha rivelato un testimone. Un morto e una donna ferita. La polizia di Ocala sta cercando il killer che è scappato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una improvvisa sparatoria ha scatenato il panico all'interno di un affollato centro commerciale della Florida, pieno di persone impegnate negli ultimi acquisti in vista del Natale. L'allarme è scattato nel pomeriggio di sabato, ora locale, quando la polizia di Ocala, in Florida, è intervenuta in massa in zona a seguito della segnalazione di una sparatoria in corso all'interno del grosso Paddock Mall, affollato di gente. La richiesta di aiuto intorno alle 15:40 quando diverse telefonate di emergenza hanno segnalato più colpi d'arma da fuoco e gente colpita. Il bilancio finale parla di un uomo morto e una donna ferita.

Quando la polizia è arrivata sul posto, per l'uomo colpito purtroppo non c'è stato nulla da fare. La vittima è stata identificata successivamente come il 40enne David Nathaniel Barron. Nella sparatoria ferita anche una donna che è stata colpita da un proiettile alla gamba ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata ricoverata ma non è in pericolo di vita. L'autore della sparatoria è un uomo ora in fuga, è stato descritto come un maschio nero che indossava una felpa nera, pantaloni neri e un capello rosso.

La polizia ritiene che l'uomo abbia preso di mira la vittima in maniera diretta e non aveva intenzione di sparare a caso ma i colpi in un centro commerciale affollato di gente per Natale ha scatenato inevitabilmente il panico con un fuggi fuggi generale. "Abbiamo sentito uno sparo, poi una pausa, poi sono risuonati altri 3 spari ed è scoppiato il caos", ha rivelato un testimone alla Cnn, rivelando che tutti hanno iniziato a correre e urlare.

"Le telefonate descrivevano uno scenario di sparatoria in corso, quindi la polizia ha risposto con una massiccia presenza. Gli agenti sono immediatamente entrati nel centro commerciale ma alla fine hanno scoperto che non si trattava di una sparatoria attiva", ha spiegato il capo della polizia di Ocala Mike Balken.

Gli agenti hanno chiuso centro commerciale e parcheggio per diverso tempo prima di dare il via libera. "Abbiamo scoperto che non c'era nessun tiratore attivo ma che una sparatoria era avvenuta nel centro commerciale. Un maschio adulto è stato trovato deceduto in un'area comune, e una donna ha riportato una ferita d'arma da fuoco ed è stata portata in ospedale. Il killer è fuggito dalla zona ed è in libertà" ha spiegato la polizia in un comunicato diffondendo le immagini del presunto omicida. Gli inquirenti locali hanno lanciato anche un appello pubblico alla ricerca del killer e di video amatoriali che possano aver ripreso l'omicida e la scena della sparatoria.