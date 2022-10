Sparatoria in una scuola di St. Louis: almeno 3 morti e 7 feriti Sparatoria in un liceo di St. Louis, negli Stati Uniti. Sono 3 i morti accertati e 7 i feriti. Deceduto anche il killer. Il 19enne, ex studente della scuola, aveva con sé centinaia di proiettili e una dozzina di caricatori.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il bilancio della sparatoria avvenuta poche ore fa in una scuola di St. Louis, negli Usa, è di tre vittime e 7 feriti. Morto anche l'assalitore, che secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine americane era un ex alunno. Il killer sarebbe stato ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti intervenuti sul posto.

Le altre due vittime sono un'insegnante di 61 anni e una ragazza di 16. Il giovane ha fatto irruzione nella struttura della Central Visual and Performing Arts High School, frequentata da almeno 380 adolescenti.

Una delle vittime, Alexandra "Alex" Bell, 16 anni. Foto da Twitter

Gli studenti si sono barricati all'interno delle classi per cercare di evitare il killer, mentre alcuni sono fuggiti dalle finestre dell'edificio. Gli agenti delle forze dell'ordine sono intervenuti quando buona parte degli studenti era già riuscita ad abbandonare il liceo.

L'aggressore è stato bloccato in poco tempo: si trattava di un ex studente 19enne del Central Visual and Performing Arts High School. Il movente dietro la sparatoria non è ancora stato accertato, ma nei prossimi giorni le forze dell'ordine ascolteranno le testimonianze degli studenti per indagare nella vita privata del killer. Secondo quanto verificato, sul luogo della sparatoria aveva portato con sé centinaia di proiettili smistati in almeno una dozzina di caricatori.

Le 7 persone rimaste ferite non sono fortunatamente in pericolo di vita. Tutte sono state condotte in ospedale per accertamenti e se la caveranno con qualche giorno di prognosi. "Questa violenza è senza senso – ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre -. Abbiamo bisogno di azioni efficaci per contrastare la violenza delle armi da fuoco a scuola".

L’insegnante Kean Kuzcka, 61 anni. Foto da Twitter

L'insegnante che si è frapposta tra il killer e gli studenti

Una delle vittime è l'insegnante Kean Kuzcka, 61 anni. Secondo quanto raccontato dalla famiglia alla stampa, la donna avrebbe cercato di aiutare i suoi allievi a barricarsi in classe. L'assalitore è però riuscito a fare irruzione e a quel punto la docente si è frapposta tra lui e i suoi studenti. La 61enne è stata una delle prime vittime della sparatoria