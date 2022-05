Sparatoria dopo cerimonia per il diploma all’Università in Louisiana: 1 morto e almeno 2 feriti Sparatoria oggi alla Xavier University durante la cerimonia di consegna dei diplomi in Louisiana: una donna anziana è stata uccisa, due i feriti. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Dopo la strage di Uvalde, in Texas, oggi tocca alla Louisiana. Una sparatoria si è verificata alla Xavier University, a New Orleans, al termine della cerimonia di consegna dei diplomi. Al momento, una donna anziana, di cui non è stata ancora rivelata l'età e l'identità, risulterebbe morta e altre due persone ferite, ma il bilancio potrebbe aumentare nei prossimi minuti.

La polizia di New Orleans ha dichiarato di aver arrestato un sospetto che avrebbe aperto il fuoco nel parcheggio fuori dalla sede del Convocation Center una volta terminata la cerimonia di laurea per gli anziani della Morris Jeff High School. Ancora poche le informazioni a disposizione. Gli inquirenti avrebbero raccontato che è scoppiata una rissa tra due donne quando qualcuno ha aperto il fuoco, uccidendo una delle due e ferendo due uomini, ha riferito WDSU. Indagini in corso.

Christopher Goodly della polizia di New Orleans ha descritto l'incidente come un "atto di violenza insensato", confermando che tutto è iniziato con una discussione tra due donne la cui età non è stata rivelata. La loro discussione nel parcheggio si è rapidamente intensificata fino a quando non sono state estratte le pistole e sono stati sparati colpi di arma da fuoco. Alcuni testimoni hanno detto a Fox 8 di aver sentito dai 5 ai 12 spari.

Non è la prima volta che si verifica un fatto di violenza durante un evento organizzato alla Xavier University. Solo il 20 maggio scorso è scoppiata una rissa durante l'evento di laurea della Carver High, con testimoni che hanno immortalato alcuni partecipanti all'interno del Convocation Center mentre lanciavano sedie e si prendevano a pugni.