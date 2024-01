Sparatoria al rientro a scuola dopo Natale in Iowa: “Molte persone colpite da arma da fuoco” Sparatoria in una scuola superiore di Perry, nell’Iowa, la Perry High School. Lo rende noto la polizia locale. I media locali hanno riferito di molte persone colpite. Le forze dell’ordine e le ambulanze sono accorse in massa sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Ennesima sparatoria a scuola in Usa dove oggi, al rientro dalle vacanze natalizie, diverse persone sono rimaste colpite da arma da fuoco alla Perry High School, nello stato dell'Iowa. Gli spari sono stati segnalati poco dopo l'inizio delle lezioni di questa mattina, intorno alle 7.30 di giovedì 4 gennaio, ora locale. Dopo l'allarme, sul posto sono confluite numerose unità di soccorso tra polizia, vigili del fuoco e servizi sanitari. Secondo i media locali, ci sarebbero almeno un morto e diversi feriti. Una decina le persone che sarebbero state trasportata in ospedale al MercyOne Des Moines Medical Center.

L'ufficio dello sceriffo della contea e la polizia di Perry hanno confermato che oggi c'è stata una sparatoria in una scuola superiore della città e confermato l'indagine in corso. Davanti alla scuola, che si trova a circa sessanta chilometri a nord-ovest di Des Moines, sono giunti almeno cinque ambulanze, elicotteri di soccorso e unità dei pompieri, oltre a diverse unità di polizia provenienti da tutto l'Iowa centrale, comprese le forze speciali. Le strade sono state chiuse per diversi isolati attorno alla scuola e sul posto è stato visto atterrare un elicottero di emergenza, proprio davanti all'istituto. Secondo alcun testimoni, tra le persone colpite anche il preside.

Oggi era il primo giorno di rientro dopo la pausa invernale per Natale per i 1.785 studenti che studiano alla Perry High School. Secondo i media locali, i genitori sono arrivati in zona intorno alle 8:45 per andare a prendere i bambini e i ragazzi alla scuola superiore e alle vicine scuole medie ed elementari. Il portavoce della città Chris Cohea ha detto che la scuola elementare vicina è stata messa in lockdown dopo la sparatoria e tutti gli studenti sono stati tenuti nelle loro classi.

Secondo una prima ricostruzione, le segnalazioni sugli spari alla scuola superiore sono arrivate intorno alle 7:40 ora locale. L'allarme ha fatto partire l'evacuazione delle scuole adiacenti. La scuola media è stata sgomberata intorno alle 8:30, poco dopo la polizia ha fatto evacuare anche la scuola superiore. La scuola elementare, rimasta in lockdown, è stata evacuata e chiusa successivamente.

La prima chiamata al centralino della polizia sarebbe avvenuta intorno alle 7:37. Gli agenti, che hanno accesso alle telecamere della scuola, hanno riferito di aver visto qualcosa nel corridoio ovest. Da qui l'informazione ai primi soccorritori di "più soggetti feriti a terra". Un primo soccorritore ha informato gli operatori di aver incontrato un "soggetto maschio nel corridoio" che "indicava altre vittime".