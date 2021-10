Spagna, trovata fossa comune con 150 civili fucilati dal regime fascista di Franco Una fossa comune con centinaia di salme di civili fucilati all’inizio della Guerra Civile spagnola, nel 1936, è stata rinvenuta nel cimitero di Belchite, una località situata a sud di Saragozza (Aragona). Nella fossa potrebbero essere stati ammassati i cadaveri di circa 150 persone.

A cura di Davide Falcioni

Una fossa comune con centinaia di salme di civili fucilati all'inizio della Guerra Civile spagnola, nel 1936: è questo l'ultimo ritrovamento fatto in Spagna legato a una delle pagine più oscure della storia recente del Paese iberico. A renderlo noto è oggi un articolo pubblicato dal quotidiano El País, secondo cui il sepolcro collettivo è stato ritrovato nel cimitero di Belchite, una località situata a sud di Saragozza (Aragona). Nella fossa potrebbero essere stati ammassati i cadaveri di circa 150 persone, secondo l'Associazione Mariano Castillo Carrasco, che si è occupata di condurre e coordinare le ricerche e lavori.

Stando a quanto ipotizzato da El País i corpi rinvenuti nella fossa apparterrebbero alle vittime di uno dei primi rastrellamenti nella zona da parte di uomini del generale Francisco Franco, avvenuto due giorni dopo il tentativo di colpo di Stato militare delle truppe a lui fedeli, in seguito al quale ci fu un conflitto civile armato chiusosi con l'inizio della dittatura imposta dallo stesso Franco. Non è escluso che possano esserci altre vittime sepolte in punti non ancora esplorati di Belchite, aggiunge il quotidiano iberico.

Quello della ricerca e identificazione delle vittime dimenticate della Guerra Civile e del regime fascista di Franco, seppellite a migliaia in fosse comuni, è una questione aperta tutt'oggi in Spagna: un progetto di legge presentato dal governo di centrosinistra di Pedro Sánchez e ora in discussione in Parlamento prevede che sia lo Stato a doversi incaricare di trovarle e identificarle. Il tema è trattato anche nell'ultimo film di Pedro Almodóvar, intitolato Madres Paralelas.