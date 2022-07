Spagna, sfugge per un soffio all’incendio nei campi: le fiamme gli bruciano i vestiti Angel Martin Arjona è stato salutato da tutti come un eroe. L’uomo stava provando a fermare l’avanzata di un incendio nel nord ovest della Spagna, quando il fuoco ha avvolto il suo escavatore costringendolo a fuggire. Ha riportato gravi ustioni, ma si è salvato.

Stava cercando di proteggere il suo villaggio da uno degli incendi che stanno martoriando la Spagna in questi giorni. Si chiama Angel Martin Arjona, l'"eroe" che ha rischiato di bruciare vivo quando l'incendio ha inghiottito il suo escavatore, costringendolo a scappare per salvarsi la vita mentre le fiamme disintegravano letteralmente i suoi vestiti.

Proprietario di un magazzino edile a Tabara, nella provincia nord-occidentale di Zamora, stava scavando una trincea in un campo per bloccare il fuoco in avvicinamento quando il mare di fiamme lo ha travolto.

Le immagini riprese di Reuters mostrano Arjona mentre guida il mezzo agricolo prima che svolti vicino a una recinzione. Pochi secondi dopo il suo escavatore scomparve alla vista, circondata da fiamme e fumo. Il signor Arjona – che è stato salutato come un eroe da parenti, amici e conoscenti – fugge, inciampa e cade, poi continua a correre, con i pantaloni ancora in fiamme. Intanto un vigile del fuoco in equipaggiamento protettivo lo segue per prestargli soccorso.

L'uomo verrà poi portato in ospedale in elicottero con gravi ustioni, ha detto a Reuters il suo amico, Juan Lozano. “L'incendio avrebbe potuto bruciato tutto, proprio tutto. Non è stato così perché ci sono stati buoni professionisti e persone che hanno davvero le palle per proteggerci", ha detto l'uomo con chiaro riferimento ad Arjona.

L'emergenza incendi sta devastando l'Europa dove le fiamme divampano prevalentemente in Spagna (alle prese con un'ondata di caldo senza precedenti), Portogallo, Grecia e Francia. Un vigile del fuoco è rimasto ucciso domenica in un incendio a Losacio, nel Nord-Ovest del Paese iberico. Lo hanno annunciato le autorità della regione di Castiglia e Leon. Inoltre il corpo senza vita di un allevatore di pecore è stato ritrovato sulla montagna inghiottita dalle fiamme, sempre a Losacio, dove continuano a divampare numerosi incendi boschivi.