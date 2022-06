Spagna, sale su un cannone e cade nel vuoto: turista 23enne muore sotto gli occhi degli amici La tragedia è avvenuta a Sitges, vicino a Barcellona; la vittima è un turista inglese di 23 anni.

A cura di Biagio Chiariello

Un turista britannico è caduto nel vuoto ed è morto dopo essere salito su un cannone in Spagna nelle prime ore di questa mattina, 7 giugno, ha detto la polizia. La tragedia è avvenuta a Sitges, vicino a Barcellona; la vittima aveva 23 anni. Secondo quanto riferito, gli amici inorriditi lo hanno visto perdere l'equilibrio, cadere sulle rocce costiere sottostanti e finire in mare subito dopo le 3 del mattino. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, ma non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha riferito che il turista era con altre due persone in quel momento, riferisce La Vanguardia. "Tutto sembra indicare che si sia trattato di una morte accidentale" hanno riferito i Mossos d'Esquadra, la polizia catalana.

Secondo quanto riferito, il britannico ei suoi due amici avevano trascorso alcuni giorni in vacanza a Sitges, una famosa località balneare e luogo di vita notturna a 30 chilometri circa dalla capitale catalana. Il cannone si trova accanto alla chiesa di San Bartolome e Santa Tecla, su un belvedere chiamato Baluard, la porta d'ingresso alla città vecchia. Si tratta di una replica di un cannone originale del XVIII secolo, che dovette essere rimosso dopo 200 anni a causa dell'effetto corrosivo degli spruzzi marini. È l'unica rimasta di sei batterie costiere che un tempo proteggevano la città. Nell'aprile 1797, i cannoni furono utilizzati nel corso di una battaglia contra due fregate britanniche che cercavano di conquistare navi mercantili ancorate al largo. Dopo quattro ore di cannonate, le navi britanniche si ritirarono sconfitte