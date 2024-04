Si mette in posa per le foto sul vulcano all’alba: turista di 31 anni cade nel cratere e muore

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

L'ultima fotografia della turista morta

Una turista è morta dopo un volo di quasi 80 metri nel cratere di un vulcano attivo in Indonesia, mentre stava scattando alcune foto all'alba.

Huang Lihong, 31enne cinese, è finita nel cratere Ijen a Banyuwangi, in Indonesia, il 20 aprile, secondo quanto riportato dai media locali. Secondo quanto riferito, lei e suo marito, Zhang Yong, avevano scalato il pendio con una guida locale per poter ammirare l'alba dal bordo del vulcano. Ma mentre la donna posava per le foto, la sua gonna si è impigliata facendola inciampare e perdere l'equilibrio: la sventurata è caduta all'indietro oltre il bordo del cratere sotto gli occhi del marito inorridito.

Una fotografia pubblicata dopo l'incidente mortale mostra la vittima in posa su quello che sembra essere il bordo del vulcano con una gamba sollevata e nuvole di vapore e gas sulfureo che si alzano alle sue spalle. I media locali hanno riferito che i soccorritori hanno impiegato più di due ore per recuperare il suo corpo. Secondo quanto riferito, sarà trasportato a Bali prima di essere riportato in aereo in Cina.

Dwi Putro Sugiarto, capo del Dipartimento di Conservazione della regione di Banyuwangi, ha affermato che la tragedia va considerata "un incidente" e che "i turisti dovrebbero sempre rimanere al sicuro mentre scalano il Monte Ijen".

Il monte Ijen fa parte di un gruppo di vulcani al confine tra Banyuwangi e Bondowoso, nella zona orientale di Giava. La sua caratteristica è il fuoco blu sprigionato dal cratere: l’intero vulcano oggi è una miniera di zolfo. E quando questo elemento chimico brucia, entrando in contatto con l’aria, crea un fenomeno unico: una fiamma fosforescente, visibile solo di notte. Uno spettacolo bello ma pericolosissimo.