Sorelle tiktoker di 14 e 11 anni morte nel disastro aereo di Washington insieme ai genitori: l'ultimo post Tra le vittime del disastro aereo di Washington Everly e Alydia Livingston, sorelle tiktoker di 14 e 11 anni e promesse del pattinaggio artistico. Insieme a loro morti anche i genitori.

A cura di Ida Artiaco

Tra e oltre 60 vittime accertate del disastro aereo verificatosi mercoledì sera a Washington in seguito alla collisione tra un aereo passeggeri dell'American Airlines e un elicottero militare, compaiono anche due sorelle di 14 e 11 anni, molto famose sui social media. Le due viaggiavano insieme ai genitori, Donna e Peter Livingston, che pure risultano deceduti.

Si tratta delle tiktoker Everly e Alydia Livingston. La notizia è stata confermata dallo Skating Club di Boston, dal momento che le due erano anche promesse del pattinaggio. Le ragazze facevano parte del Washington Figure Skating Club e condividevano online le loro gare e allenamenti. Su Instagram erano conosciute con il nome di @ice_skating_sisters.

Nel loro ultimo post su Instagram, condiviso cinque giorni prima dell'incidente, si trovavano ai Campionati USA di pattinaggio artistico, tenutisi a Wichita, in Kansas, come dimostra la foto pubblicata, in cui le sorelle appaiono in piedi una accanto all'altra davanti alla pista. Il padre di Everly e Alydia, come riporta The Burn, sito di notizie locali che copre la città di Ashburn, ogni anno costruiva una piccola pista di pattinaggio sul ghiaccio nel cortile di casa in inverno per incoraggiare le figlie ad allenarsi.

In totale, sono 14 gli atleti di pattinaggio che si trovavano a bordo del velivolo. Tra loro anche gli ex campioni del mondo di pattinaggio artistico, Evgenia Shishkova e il marito Vadim Naumov, e la ex pattinatrice sovietica Inna Volyanskaya. Tutti e tre di origine russa, lavoravano come allenatori negli Stati Uniti.

Intanto, continuano le operazioni di recupero delle salme dei passeggeri e dell'equipaggio del volo precipitato a Washington nel fiume Potomac. I soccorritori si trovano ad operare in condizioni difficilissime, dal fango denso in cui si muovono a una visibilità prossima allo zero. A riferirne è la CNN che cita esperti in questo tipo di operazioni. Almeno 14 persone risultano ancora disperse dopo il recupero di decine di corpi dei 64 passeggeri che si erano imbarcati a Wichita, Kansas, e che si trovavano sull'aereo che si è scontrato con un elicottero dell'esercito americano che trasportava tre soldati. Le scatole nere sono state ritrovate e le autorità inquirenti sperano in un rapporto preliminare entro un mese di tempo.