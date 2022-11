Sopravvive all’incidente aereo e si fa un selfie: “Quando la vita ti dà una seconda possibilità” Sta facendo discutere la foto pubblicata su Twitter da Enrique Varsi-Rospigliosi, sopravvissuto all’incidente aereo avvenuto all’aeroporto internazionale Jorge Chávez di Lima, in Perù, nel quale hanno perso la vita due vigili del fuoco.

"Quando la vita ti dà una seconda possibilità #latam". Questa la frase a corredo del selfie postato su Twitter da Enrique Varsi-Rospigliosi. L'uomo nell'autoscatto appare in compagnia di una donna. Alle loro spalle c'è un aereo: si tratta del volo LA2213 della LATAM Airlines, l'aereo che qualche giorno fa, mentre era ancora in pista all'aeroporto internazionale Jorge Chávez di Lima, in Perù, con a bordo 120 passeggeri, si è scontrato con un camion dei vigili del fuoco in servizio.

Nell'incidente hanno perso la vita Ángel Torres e Nicolás Santa Gadea, i due pompieri che erano a bordo del mezzo che ha cozzato contro l’ala destra dell’aereo. Mentre "tutti i passeggeri, tra cui 6 membri dell’equipaggio, sono stati fatti scendere dal velivolo", ha chiarito il comandante dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme. Venti di loro sono finiti in ospedale. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente.

Tra i sopravvissuti c'è anche Enrique Varsi-Rospigliosi, che, scrive il Dailystar, si pensa sia l’uomo che indossa il blazer nel selfie postato su Twitter. Con addosso ancora la schiuma usata per domare le fiamme.

E le reazioni non si sono fatte attendere. "Che idioti! 2 vigili del fuoco sono morti e voi pagliacci fate dei selfie durante un incidente" ha replicato un utente. Un altro ha scritto: "Penso che sia stato scortese da parte loro o forse non sanno cosa sia successo esattamente". Altri invece hanno elogiato la foto definendola addirittura "selfie dell'anno". "Quei passeggeri sono stati estremamente fortunati…" si legge in un altro commento.

Lima Airport Partners ha spiegato in una dichiarazione che il camion dei vigili del fuoco era sulla pista come parte di un'esercitazione programmata.