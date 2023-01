Sopravvissuto all’Olocausto truffato da una donna conosciuta online: gli ha rubato quasi 3 milioni Peaches ‘Alice’ Stergo, una 36enne della Florida è stata arrestata con l’accusa di aver truffato l’87enne, sopravvissuto alla Shoah, che aveva conosciuto su un sito per incontri online.

A cura di Biagio Chiariello

Un sopravvissuto all'Olocausto è stato derubato dei suoi risparmi di una vita da una donna che ha conosciuto su un sito di incontri sul web, in quella che i pubblici ministeri definiscono "l'ultima truffa romantica che prende di mira gli anziani".

Peaches ‘Alice' Stergo, una 36enne della Florida è stata arrestata mercoledì con l'accusa di aver ingannato un uomo di 87 anni per oltre $ 2,8 milioni usati per acquistare Rolex, una barca e altri articoli di lusso, ha confermato l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York.

"L'imputata ha depredato insensibilmente un anziano che cercava semplicemente compagnia, defraudandolo dei risparmi di una vita", ha dichiarato Michael J. Driscoll, l'assistente direttore responsabile dell'ufficio dell'FBI di New York.

Stergo, secondo l'accusa, avrebbe conosciuto la vittima (non identificata), allora residente a Manhattan, su un sito di incontri sei o sette anni fa. Entro il 2017, gli ha chiesto soldi per pagare il suo avvocato in modo da poter ricevere "fondi di liquidazione che sosteneva le fossero dovuti", secondo i pubblici ministeri.

Nei successivi cinque anni, sostengono i pubblici ministeri, la donna ha raccontato "continue bugie per ricevere assegni quasi mensili spesso anche con aumenti di $ 50.000 tra l'uno e l'altro". Si sarebbe "finta impiegata di banca, inviato fatture false e creato una mail fasulla per rassicurare la vittima che sarebbe stata rimborsata se avesse continuato a depositare denaro sul conto", secondo l'accusa.

Le accuse nei confronti della donna sono solo le ultime di quella che pare essere una tendenza in pericolosa crescita relativa a truffatori che prendono di mira gli utenti sui siti di incontri online. La Federal Trade Commission ha affermato che le perdite dovute a "truffe romantiche" hanno raggiunto la cifra record di 547 milioni di dollari nel 2021, oltre sei volte gli 87 milioni di dollari del 2017. ha colpito la comunità degli anziani più duramente di altri gruppi di età.