Soggiorna 4 mesi in un hotel extra lusso e scappa senza pagare il conto da 24mila euro un uomo originario degli Emirati Arabi Uniti, ha finto di essere un dipendente della famiglia reale di Abu Dhabi per soggiornare in un hotel di lusso a Delhi.

Mohammed Sharif, un uomo originario degli Emirati Arabi Uniti, ha finto di essere un dipendente della famiglia reale di Abu Dhabi per soggiornare in un hotel di lusso a Delhi per quattro mesi, accumulando un conto di quasi 24mila euro prima di scomparire nel nulla.

Sharif si era presentato alla reception del Leela Palace lo scorso primo agosto vantando conoscenze importantissime e ottenendo così una stanza, che ha lasciato solo il 20 novembre.

Il personale dell'hotel sostiene che abbia rubato diversi oggetti dalla camera in cui ha soggiornato, la 427, tra cui posate d'argento e un vassoio di perle. All'arrivo in hotel la scorsa estate, Sharif aveva detto al personale di essere residente degli Emirati Arabi Uniti e di lavorare a stretto contatto con lo sceicco Falah Bin Zayed Al Nahyan, della famiglia reale di Abu Dhabi.

Sharif ha inoltre affermato di lavorare personalmente con lo sceicco e di trovarsi in India per affari ufficiali. Ha addirittura prodotto un biglietto da visita, una carta d'identità degli Emirati Arabi Uniti e altri documenti per confermare la sua storia, chiacchierando quotidianamente con il personale dell'hotel sulla sua vita nell'emiro.

Nessuno ha sospettato niente fino al 20 novembre, quando Sharif si è letteralmente dileguato. La polizia sta esaminando tutta la documentazione da lui prodotta, sospettando che sia totalmente falsa. Il conto per la stanza e i servizi acquistati durante il suo soggiorno di quattro mesi era pari a 2.300.000 di rupie (circa 26mila euro). L'uomo ha saldato solo una piccola parte del conto, poi è scomparso. Da due mesi la polizia indiana gli dà la caccia senza sucesso.