Soffocò le figlie di 6 e 2 anni, mamma neozelandese condannata: "Soffrivo di stress da trasloco" Nel 2021 la donna soffocò le sue gemelle Maya e Karla di due anni e la prima figlia Liane di sei anni. Ora è stata condannata a 18 anni di reclusione.

A cura di Davide Falcioni

Un giudice neozelandese ha condannato oggi una donna a 18 anni di carcere per aver ucciso le sue tre figlie piccole nel 2021. Lauren Dickason inizierà a scontare la pena in un ospedale psichiatrico sotto la custodia dello Stato, ha detto un funzionario dell'Alta corte di Christchurch.

In una dichiarazione rilasciata ai media locali dopo la sua condanna, l'imputata ha affermato di aver "deluso" le sue figlie e suo marito, che da allora è tornato in Sudafrica.

"Mi assumo la responsabilità di aver portato via le nostre tre bellissime ragazze da questo mondo – ha detto la donna -. Vorrei cogliere l'occasione per trasmettere il rimorso più profondo e sincero per l'estremo dolore e la ferita causata ai miei figli e alla mia famiglia dalle mie azioni". Nonostante la gravità del triplice omicidio Dickason è riuscita a evitare l'ergastolo, che è la pena usuale per omicidio in Nuova Zelanda. È stata giudicata colpevole lo scorso agosto di tre capi d'accusa di omicidio dopo aver soffocato le sue gemelle Maya e Karla di due anni e la prima figlia Liane di sei anni.

Gli omicidi sono avvenuti nel settembre 2021 nella loro casa di Timaru, mentre suo marito era fuori a cena con i colleghi. Ha trovato i corpi delle figlie quando è tornato a casa. La famiglia si era trasferita in Nuova Zelanda dal Sudafrica poche settimane prima. Durante il processo dello scorso anno, la Dickason aveva ammesso di aver assassinato le bambine ma aveva sostenuto una difesa per incapacità di intendere e volere e infanticidio innescato dallo stress del trasloco.

Secondo la legge neozelandese, l'infanticidio è una difesa per la madre che provoca la morte del figlio quando "al momento del reato l'equilibrio della sua mente era turbato". L'avvocato della donna aveva sostenuto che un'unità di salute mentale era il posto più appropriato per lei.