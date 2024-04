video suggerito

Sindrome dell'Avana, l'inchiesta sull'"arma segreta degli 007 russi contro membri Cia, Fbi e ufficiali Usa" L'indagine condotta da The Insider in collaborazione con 60 Minutes e Der Spiegel punta il dito contro la squadra di sabotaggio del Cremlino GRU 29155. Si parla di "un'arma segreta che spara un raggio ad alta energia di microonde o ultrasuoni"…

A cura di Biagio Chiariello

Ambasciata USA a L'Avana

Un'indagine di The Insider, testata specializzata su questioni russe, in collaborazione con il programma tv della CBS, '60 minutes' e il giornale tedesco Der Spiegel avrebbe scoperto le prove che collegano la cosiddetta "sindrome dell'Avana" ai membri dell'agenzia di intelligence militare russa.

“Per la prima volta, alcune fonti dicono a ’60 Minutes’ di avere le prove del possibile coinvolgimento di un Paese ostile agli Stati Uniti in attacchi a funzionari governativi americani e in una condizione nota come Sindrome dell’Avana”, si legge in un post su X dell’emittente americana.

Secondo quanto riferito nell'inchiesta, l'Unità militare russa GRU 29155 avrebbe utilizzato armi ad energia diretta per colpire il personale governativo degli Stati Uniti all'estero. "I feriti includono personale della Casa Bianca, ufficiali della Cia, agenti dell'Fbi, ufficiali militari e le loro famiglie" specifica ancora 60 Minutes.

La maggior parte dei circa mille cittadini americani all’estero che hanno riferito di essere stati colpiti "da un'arma segreta che spara un raggio ad alta energia di microonde o ultrasuoni" o "da qualcosa che sembrava trapassare il loro cervello" erano affetti da altre cause, tra cui l’isteria di massa in luoghi caotici come L’Avana, è la versione sostenuta dalle agenzie.

"La maggior parte dei feriti ha combattuto per l’America, spesso in segreto. E sono frustrati dal fatto che il governo degli Stati Uniti dubiti pubblicamente che un avversario stia prendendo di mira gli americani" specifica ancora il programma tv.

Cos'è la Sindrome dell'Avana

Il concetto di "sindrome dell'Avana" ha iniziato a circolare dal 2016, quando colpì alcuni ufficiali governativi statunitensi e canadesi stanziati, appunto, a L'Avana, a Cuba.

Si tratta di una sindrome che si presenta con sintomi come mal di testa, nausea, vertigini, percezione di rumori molto forti seguiti da una sensazione di pressione alla testa, acufeni, insonnia, nausea, deterioramento psicofisiologico duraturo fino a cecità o perdita dell'udito

Da allora, sono stati citati oltre un centinaio di casi in luoghi come Guangzhou, in Cina, e persino a Washington. Le vittime includono diplomatici americani, spie, ufficiali militari, appaltatori e, in alcuni casi, i loro coniugi, figli e persino animali domestici.

Manca pure la cosiddetta ‘pistola fumante'. Ora l'inchiesta avrebbe scoperto le prove che collegano questa misteriosa condizione di salute ai membri dell'agenzia di intelligence militare russa.

La famigerata squadra di sabotaggio del Cremlino GRU 29155 è un'unità responsabile della pianificazione e dell'organizzazione delle operazioni clandestine all'estero, comprese quelle mirate omicidi e campagne di interferenza in Europa.

Un ex funzionario della CIA ha detto agli investigatori che la missione dell'Unità 29155 è "trovare, sistemare e finire, il tutto a sostegno dei sogni imperiali di Vladimir Putin".