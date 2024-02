Si tuffa per salvare il cane ma l’animale raggiunge la riva e lui è travolto: salvato dall’elicottero È quanto accaduto a un uomo statunitense a Los Angeles, poi salvato solo grazie all’arrivo di un elicottero di emergenza dei vigili del fuoco che lo ha recuperato calando un operatore di soccorso con un verricello. Il filmato del salvataggio diffuso dai vigili del fuoco di Los Angeles. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Alla vista del suo cane che scivolava nel torrente ingrossato dalle forti piogge, non ci ha pensato su due volte e si è tuffato per cercare di recuperarlo ma è rimasto intrappolato della corrente a sua volta e con conseguenze ancora peggiori per se stesso. È quanto accaduto a un uomo statunitense a Los Angeles, poi salvato solo grazie all'arrivo di un elicottero di emergenza dei vigili del fuoco che lo ha recuperato calando un operatore di soccorso con un verricello.

L'episodio lunedì scorso mentre la metropoli californiana veniva colpita da intensi temporali e allagamenti che hanno richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. L'intervento nel primo pomeriggio quando l'uomo è saltato in acqua ma è rimasto bloccato mentre il suo cane riusciva a guadagnare la riva autonomamente, anche se con difficoltà.

I vigili del fuoco sono intervenuti sulla scena, lungo il Pacoima Wash, intorno alle 14:45 ora locale, dopo che alcuni passanti avevano riferito, in una telefonata di emergenza, che un uomo era saltato nell'acqua all'inseguimento del suo cane. Sul posto è accorso un equipaggio in elicottero attraverso il quale è stato calato in acqua un soccorritore con un verricello che poi ha afferrato l'uomo portandolo in salvo.

Il filmato del salvataggio, diffuso dai vigili del fuoco di Los Angeles sui social media, mostra il soccorritore e la vittima che entrano in contatto in acqua prima che vengano entrambi issati in salvo. L'uomo tirato fuori dall'acqua era ancora cosciente quando è stato salvato ma è stato trasportato subito in ospedale per le cure del caso.

Nel frattempo il suo cane si era messo già in salvo autonomamente. È stato trovato bagnato e infreddolito lungo la riva e preso in custodia dal servizio animali e poi accompagnato in un rifugio. "È stato portato in un rifugio locale per cure temporanee per ferite lievi. Era felice di essere vivo e desideroso di ricongiungersi con il suo padrone" hanno spiegato i pompieri, ringraziando il centro animali per essersi presi cura di lui mentre il proprietario riceveva cure mediche in un vicino ospedale dopo la brutta esperienza.