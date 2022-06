Si tuffa e salva due bambini dalle onde, papà eroe muore in mare davanti ai familiari L’uomo, che tutti chiamavano Hyw, era andato al mare con la famiglia nella cittadina di Credigion, nel Galles occidentale. Alla vista dei bimbi in difficoltà si è tuffato.

A cura di Antonio Palma

“Un altruista che dava sempre tutto sé stesso per gli altri. Un padre devoto e amorevole, amato e rispettato da tutti coloro che lo conoscevano”, così parenti e amici hanno descritto Hywel Morgan, un 47enne gallese morto annegato in mare dopo essersi tuffato per salvare un gruppo di bimbi in difficoltà tra le onde. Lo straordinario gesto del 47enne gallese è servito a salvare due piccoli ma purtroppo lui non ce l’ha fatta a reggere lo sforzo ed è moto annegato nelle stesse acque davanti agli occhi atterriti dei familiari.

La tragedia venerdì quando una tranquilla giornata al mare nel Galles occidentale in pochi attimi è diventata un dramma. L’uomo, che tutti chiamavano Hyw, era andato al mare con la famiglia a Poppit Sands Beach, nella cittadina di Credigion, nel Pembrokeshire. La giornata era quasi al termine quando, nel tardo pomeriggio, il 47enne si è accorto di un gruppo di bambini in difficoltà, trascinati dalla corrente al largo.

Senza pensarci su due volte, l’uomo, originario della zona, si è subito tuffato per soccorrerli. È riuscito a riportarne a riva due ma poi si è tuffato, non è più stato in grado di tornare ed è morto annegato. La polizia di Dyfed-Powys ha dichiarato: "Siamo stati chiamati a Poppit Sands intorno alle 20:40 di venerdì dall'ambulanza aerea che ha riferito che un certo numero di persone era in difficoltà per la marea. Tragicamente, nonostante i migliori sforzi dei servizi di emergenza, Hywel Morgan è morto dopo essere stato recuperato dal mare. Hywel aveva aiutato a salvare un gruppo di bambini che si erano trovati in difficoltà in acqua". I Due bambini sono stati portati in ospedale per essere controllati ma sono stati poi dimessi.

Quando la notizia della morte dell’uomo si è diffusa, centinaia sono stati i messaggi di cordoglio. “Hyw era un eroe. Nonostante il nostro dolore, ci conforta il fatto che abbia cercato disinteressatamente di impedire agli altri di perdere la vita”, hanno dichiarato i familiari, aggiungendo: “Siamo già stati sopraffatti dai messaggi gentili; è chiaro che era amato e rispettato profondamente da molti. È diventato evidente nelle ultime 24 ore che Hyw aveva una cerchia di amici molto ampia e che sentirà profondamente la sua perdita”.