Si scaglia col Suv sui pedoni al semaforo, fa 5 morti e 13 feriti, scende e lancia soldi ai passanti L’episodio ha sconvolto la città cinese di Guangzhou. Il ventiduenne al volante è stato arrestato poco dopo dalla polizia e portato via mentre i soccorsi assistevano le persone a terra.

A cura di Antonio Palma

Un assurdo e inquietante episodio ha sconvolto la città cinese di Guangzhou. Un giovane a bordo di un suv ha investito volontariamente e ucciso 5 persone in strada dopo essere piombato con la sua vettura sulla folla senza nessun motivo.

Il terribile gesto è costato la vita a cinque persone ma anche il ferimento di altre tredici persone che in quel momento si trovavano in strada in un affollato ed esclusivo quartiere commerciale della città di 19 milioni di abitanti.

L’orribile sequenza mercoledì pomeriggio, intorno alle 17.30 ora locale, orario di punta e dunque con centinaia di persone in strada.

A rendere il gesto ancora più assurdo il fatto che il ragazzo al volante, dopo aver distrutto l’auto si è fermato, è sceso e ha iniziato a lanciare banconote ai passanti aggiungendo altro caos a quello già creato.

Il ventiduenne è stato arrestato poco dopo dalla polizia e portato via mentre i soccorsi assistevano le persone a terra.

"Si è deliberatamente lanciato contro le persone che stavano aspettando al semaforo. Ha lanciato l'auto contro di loro con cattiveria. Dopodiché, ha fatto un'inversione a U e ha colpito di nuovo le persone", ha raccontato un testimone oculare all'emittente locale Hongxin News.

Secondo i testimoni, l’uomo non andava veloce ma la sua manovra repentina non ha lasciato scampo ai pedoni che attendevano al semaforo per attraversare la strada.

Secondo quanto raccontato, l'uomo ha anche investito un agente della polizia stradale che era sulla sua moto che però si è salvato.

L'incidente ha scatenato una valanga di indignazione in Cina con molti che hanno espresso dolore per il fatto che sia accaduto proprio in vista del capodanno cinese, un periodo di festa nel paese. Sui motivi del gesto non c’è nessuna certezza e la polizia cinese non ha diffuso notizie ufficiali.

"L'automobilista è stato arrestato per essere interrogato e l'incidente è attualmente oggetto di un'indagine approfondita" si sono limitati a spiegare dalla polizia

Anche se il fatto è diventato rapidamente un argomento di tendenza sul social cinese Weibo, con video dei feriti e dei soccorsi, in seguito il fatto sembra essere scomparso dall’attenzione mediatica portando gli utenti ad accusare la piattaforma di censura.