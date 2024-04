video suggerito

Si presenta nudo in Tribunale protestando per la scomparsa del suo gatto: “Sono perso senza di lui” Durante un’udienza in Tribunale a Dublino l’imputato si è presentato completamente nudo: stava protestando perché al momento dell’arresto era scomparso il suo gatto. Al giudice ha detto: “Il mio gatto è il mio sostegno emotivo, sono perso senza di lui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo si è presentato in Tribunale a Dublino rifiutandosi di indossare i vestiti perché durante il momento dell'arresto era scomparso il suo gatto, fondamentale per lui perché il suo "sostegno emotivo". Tutto è accaduto domenica davanti al giudice Marie Quirke: l'uomo, il 51enne Joseph Davis, è accusato di non aver fornito i suoi documenti a seguito di un incidente avvenuto due giorni prima a Dunsink Drive a Finglas, in Irlanda.

Il giudice – come riporta il giornale irlandese The Irish Time – a seguito della protesta ha deciso di tenere in custodia l'uomo sotto cauzione di 200 euro, intanto ha anche ordinato alla polizia di capire cosa fosse successo al gatto dell'arrestato. In Tribunale il 51enne aveva rifiutato anche di avere un avvocato: aveva insultato chi si era offerto. Davanti al giudice l'imputato, completamente nudo, aveva precisato che l'auto coinvolta nel presunto reato gli era stata prestata per poi ribadire che era stressato perché non sapeva più dove fosse finito il suo animale domestico, nonché il suo supporto emotivo: "Per favore, devo trovare il mio animale. Sono perso senza di lui, e lui è perso senza di me".

Joseph Davis al giudice aveva detto che le altre volte che si era presentato in Tribunale gli era stato permesso di portare in aula il gatto a condizione che lo tenesse al guinzaglio. Il giudice Quirke ha fissato la sua cauzione e ha permesso le cure mediche immediate: all'uomo ha promesso anche che avrebbero fatto di tutto per ritrovare il suo gatto. Intanto nei prossimi giorni è stata fissata un'altra udienza a cui ilm 51enne spera di presentarsi con il proprio animale domestico.