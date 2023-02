Si dimenticano di fare il biglietto per il figlio, provano a lasciarlo da solo in aeroporto: arrestati Si tratta di una coppia di genitori belgi che aveva dimenticato di acquistare il biglietto al piccolo prima di tornare a Bruxelles da Tel Aviv, in Israele. Anziché comprargliene uno vogliono lasciarlo all’aeroporto.

A cura di Biagio Chiariello

Non avendo acquistato un biglietto per il loro bambino, hanno pensato bene di abbandonarlo al banco del check-in all'aeroporto di Tel Aviv-Ben-Gurion e hanno cercato di imbarcarsi su un aereo. L'autorità aeroportuale israeliana ha confermato che i genitori, entrambi titolari di passaporto belga, avevano programmato di portare il figlioletto con sé su un volo Ryanair per Bruxelles, ma sono arrivati in ritardo, dopo la chiusura dei banchi del check-in. La coppia è quindi corsa verso la security, lasciando indietro il bambino in un passeggino. Lo riporta il Jerusalem Post.

Il personale dell'aeroporto ha intercettato la coppia e ha ordinato loro di tornare indietro e prendere il bambino, allertando la polizia e la sicurezza aeroportuale. I genitori sono stati arrestati per essere interrogati dalla polizia, insieme al bambino, ha riferito Channel 12.

Lo staff di Ryanair all'aeroporto ha dichiarato in un comunicato: “Tutti i lavoratori erano sotto shock. Non abbiamo mai assistito a niente del genere. Non credevamo a quello che stavamo vedendo", ha riferito Channel 12, citando le loro dichiarazioni. Non è chiaro se la coppia e il bambino alla fine abbiano preso il volo.

Secondo la ricostruzione di Jerusalem Post, tutto ha avuto inizio al terminal per il volo della compagnia low cost, quando la famiglia – in ritardo – si è resa conto di non aver fatto il biglietto al figlio. Consapevoli della dimenticanza, si sono semplicemente rifiutati di comprarne uno.

Senza tergiversare troppo sulla situazione, marito e moglie hanno deciso di non portare il figlio con loro. I due hanno quindi lasciato il piccolo nel passeggino per dirigersi, come se nulla fosse, verso i controlli. Fortunatamente il personale dell’aeroporto se n’è accorto e ha sventato i piani della coppia allertando subito la polizia.